Гастроэнтеролог рассказал, какая одежда вредит здоровью

16.09.2020, 9:17, Разное

Людям, которые имеют заболевания ЖКТ, не нужно надевать джинсы с высокой талией. Такого мнения придерживается гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Джинсы с завышенной посадкой хорошо сидят на фигуре человека, но способны вызвать дискомфорт в случае наличия заболеваний ЖКТ. Например, при гастрите неудобная одежда может существенно усилить болевой синдром. Если человек находится в движении, то это не сильно отражается на его самочувствии, но как только он присаживается, происходит повышение внутрибрюшного давления, поэтому страдает желудок. Высокие джинсы и вещи в обтяжку не рекомендуется надевать и в случае наличия рефлюксной болезни, поскольку появляется изжога.

По словам медика, люди с проблемами с ЖКТ при обострениях состояния ходят в одежде свободного размера. Их внешний вид очень отличается, обычно они не наряжаются, дают понять, что чувствуют себя подавленно.