С карты московского метро пропадут «коммунистические» станции

16.09.2020, 9:10, Разное

Руководство московского метро объявило о планах по замене всех коммунистических названий станций и линий подземки. Кроме переименования некоторых станций, из названия метрополитена будет убрано имя Владимира Ленина.

Руководство метрополитена объясняет этот шаг намерением улучшить туристическую привлекательность города. По мнению заместителя директора метрополитена Владислава Деникина, иностранные туристы всё ещё представляют Москву как советский тоталитарный город, и боятся сюда ехать. Поэтому московское метро, как главная транспортная артерия города и одна из его главных достопримечательностей, решило убрать упоминания о коммунистическом прошлом, чтобы иностранцы чувствовали себя уютнее.

Согласно планам, декоммунизация будет проходить в два этапа. На первом переименуют те станции, которые можно назвать в честь расположенных рядом объектов, не носящих коммунистическое название. Так, например, станция «Комсомольская» будет переименована в «Три вокзала», «Библиотека имени Ленина» в «Российская государственная библиотека», «Кропоткинская» в «Храм Христа Спасителя», «Пионерская» в «Мазиловская» и тд. Калининская линия будет переименована в Перовскую.

Затем будут переименованы станции, для которых вначале придётся переименовать близлежащие объекты. Так, станция «Войковская» может получить название «Петербургское шоссе», после того как соответствующие наименование получит Ленинградское шоссе. Также во вторую очередь войдут станции «Бульвар Рокоссовского», «Площадь Революции» и другие.

Всего планируется переименовать 26 станций. При этом, станции носящие имена деятелей науки и искусства, переименовывать не будут, даже если эти деятели были идейными коммунистами. Так, например, станция «Маяковская», сохранит своё название.