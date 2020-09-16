Стало известно содержимое необычной папки Ефремова в суде

16.09.2020, 9:08, Новости дня

В папке Михаила Ефремова, с которой он прибыл на оглашение приговора, был текст пьесы, сообщила сестра артиста Анастасия.

Сестра артиста рассказала, что когда Ефремов «пришел на этот последний суд, у него файлик под мышкой (был) синенький». Она подумала, что это может быть текст речи, однако выяснилось, что это была пьеса, передает портал StarHit.

«Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него – вот, что самое важное», – отметила женщина.

По ее мнению, у тех, кто «со злорадством» требовал наказать артиста, ничего не получилось: «Вы наказали всех, лишив их его. Мишка – это подарок нам, людям. Страну просто лишили одного из лучших артистов. На какое-то время».

Она выразила мнение, что для брата «не страшно никакое наказание, если будет возможность деятельности».

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Новым адвокатом осужденного на восемь лет актера станет Роман Филиппов, который будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.