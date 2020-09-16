 

Путин поздравил Сугу с избранием на пост премьера Японии

16.09.2020, 8:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил Есихиде Суге телеграмму, где поздравил его с избранием на пост премьер-министра Японии, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», – приводит телеграмму пресс-служба Кремля. 

По словам Путина, это отвечало бы интересам народов РФ и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом. 

Российский лидер выразил уверенность, что богатый политический опыт нового главы японского правительства, а также его высокий авторитет помогут Суге в работе на новой должности.

В среду новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга был утвержден на посту премьер-министра страны. Новое правительство Японии во главе с Суга намерено развивать отношения с Россией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора. 

Напомним, 28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог достичь подписания мирного договора с Россией.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора между странами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как изменятся отношения РФ и Японии с уходом Абэ.



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