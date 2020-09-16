 

Лукашенко предложил перенести могилу раввина Нахмана на территорию Белоруссии

16.09.2020, 9:02, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве одной из мер по поддержке национальной экономики и для получения поддержки от государства Израиль предложил перенести могилу основателя брацлавского хасидизма раввина Нахмана из Украины на территорию Белоруссии.

– Я сегодня впервые за последние пару месяцев посмотрел телевизор, до этого только читал Telegram. Прилетели к нам иудеи, вернее они летели на Украину, но украинцы их так недружелюбно встретили. Не пускают через границу. Я Украину очень люблю, это же по факту одна с Россией страна, наша общая родина, да и сам я украинец, но сегодня там буйным цветом расцвёл антисемитизм. Даже если бы они туда попали, то весь этот «Правый сектор» их бы там прямо и распял или покалечил. Что говорить, их визитку даже в Дроздах находили. Так вот я подумал, давайте перенесём могилу Нахмана к нам в Беларусь. У нас много хороших городов, например, Орша или Барановичи. Выкапывать никого не будем, а синагогу можно поставить. Всем будет хорошо: хасидам — их идол, нам деньги, — заявил Лукашенко.

Президент добавил, что готов выслушать предложения израильской стороны по этому вопросу, в т.ч. и в плане места, наиболее удобного для представителей иудаизма. Ежегодно тысячи хасидов со всего мира направляются в украинскую Умань, чтобы встретить на могиле раввина Нахмана еврейский Новый год Рош Ха-Шана. Сегодня более 700 паломников застряли на нейтральной полосе украино-белорусской границе по вине Украины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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