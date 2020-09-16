Мнение: Германию подняла с колен христианская демократия

16.09.2020, 8:48, Разное

В сентябре 1945 года в оккупированном американцами Мюнхене несколько баварских патриотов, принадлежавших к правившей в Баварии в 1921 – 1933 годах, а после запрещённой нацистами католической Баварской народной партии, основали баварский Христианский социальный союз. Ныне партия Христианский социальный союз лучше известна русскому читателю как постфикс «ХСС» в аббревиатуре «ХДС-ХСС», обозначающей христианских демократов на общегерманском уровне. С 1957 года ХСС бессменно, уже 63 года подряд, правит в Баварии.

С учреждения этой партии берёт начало послевоенное движение христианской демократии в Германии в целом. Именно с правлением христианских демократов на западе страны в 1949 – 1969 годах связано германское экономическое чудо – Wirtschaftswunder. Можно смело сказать: сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71.

Вокруг каких краеугольных камней было построено христианскими демократами здание германского экономического чуда, снискавшего им уважение и доверие нескольких поколений избирателей?

Право частной собственности

Безусловно защищается, поощряется и составляет сердцевину экономической системы и, что не менее важно, морального воспитания граждан в духе Десятой заповеди («Не желай ничего, что у ближнего твоего», Исх. 20: 17). Но законы при этом ограничивают использование собственности во вред общественным интересам.

Солидарность

Граждане пользуются широкими социальными гарантиями: качественными и доступными медициной и образованием, пресловутыми немецкими пенсиями, защитой трудовых прав.

Люди, работающие в общественных интересах (учёные, учителя, врачи), пользуются уважением, их труд достойно оплачивается. Люди, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах, вправе рассчитывать на социальное пособие, реально позволяющее им пережить нелёгкие времена и вернуться к нормальной жизни. Но законы при этом ограничивают притязания менее состоятельных граждан тем уровнем перераспределения благ через налоги, при котором у более состоятельных их сограждан не утрачивался бы стимул к риску, инвестициям, развитию, то есть к прибыли.

Конкуренция

Христианские демократы получили Западную Германию из рук оккупировавших её Великобритании, США и Франции после нацистов. При нацистах экономика Германии была централизована, разделена на картели и основана на государственном планировании. Нацисты видели в государственных корпорациях, контролирующих каждый гвоздь, «органическое строение экономики». Удел частника – строго и неукоснительно выполнять государственный заказ, а не проявлять «предпринимательский дух», считали нацистские экономисты Готфрид Федер и Вальтер Функ (осуждён Нюрнбергским трибуналом в числе главных нацистских преступников).

Христианские демократы, напротив, видели в монополиях угрозу трудовым и потребительским правам граждан и, в конечном итоге, их политической свободе. Поэтому решительно перешли к политике поддержки конкуренции во всём: от парикмахерских до, в том числе и главное, автоконцернов, разрушив нацистские картели. Конкуренция должна охватывать не только малое и среднее предпринимательство, но прежде всего – крупное предпринимательство: только так демократия будет защищена от олигархии.

Немецкая марка

За полвека Германия проиграла две мировых войны, и каждое поражение оборачивалось разрушительной инфляцией. Христианские демократы решительно взяли курс на крепкую и стабильную немецкую марку. Министр экономики (и впоследствии федеральный канцлер) Людвиг Эрхард резюмировал: «Устойчивость валюты следует включить в число основных прав человека. Каждый житель вправе требовать от государства её соблюдения».

В 1948 году немецкая марка была введена по курсу 4,20 марки за доллар, а к началу 1990-х годов подорожала к доллару в 3 раза до 1,50 марок за доллар. Укреплявшаяся марка поощряла сбережения и сокращала срок возврата инвестиций, привлекала в Германию капитал, столь необходимый сперва для восстановления страны после военных разрушений, а потом и для того, чтобы проигравшая страна смогла догнать и даже перегнать в экономическом развитии тех, кто вышел из войны победителями.

Христианская мораль

Выдающиеся немецкие учёные: социолог Макс Вебер и экономист Вернер Зомбарт – доказали, что без морального фундамента никакие технократические меры не приведут к экономическому развитию, улучшению уровня жизни. Ведь в основе экономического развития лежат доверие людей друг к другу, уважение к данному слову, даже если его исполнение грозит сиюминутной невыгодой, ценность деловой репутации человека в обществе. Всё это воспитывает в человеке христианство.

Другая сторона христианской морали – отношение к закону и праву. Во-первых, законы должны быть справедливыми, то есть соответствовать моральным началам, тем самым христианским заповедям. К чему приводит слепое исполнение заведомо несправедливых законов лишь на том основании, что они «приняты полномочным органом по установленной процедуре», немцы увидели в годы национал-социализма слишком наглядно.

Во-вторых, правосудие не существует для неотвратимости наказания. Неотвратимость достигается концентрационными лагерями, где среди множества невиновных «точно» погибнет и виноватый. Нет! Нет! И ещё раз нет! Задача правосудия – не гарантировать наказание виновного, а исключить наказание невиновного. Да, это создаёт иногда разочарование, потому что виноватый может избежать наказания. Но именно это создаёт уверенность людей в том, что если они поступали по совести и по закону, то их произвольно не накажут.

Кажется, что всё очевидно и просто. Но путь к этим ценностям и сопряжённый с этим путь экономического развития, экономического чуда, не был простым. Он потребовал отказа от привычных практик, сложившихся при национал-социализме, потребовал осуждения не только формального, но и действенного псевдогероев, прославлявшихся нацистами. И всё это происходило в обществе, где речь шла не о «делах давно минувших дней, преданье седины глубокой». Нет, речь шла о переоценке и зачастую осуждении поступков собственных близких: родителей, братьев, друзей, соседей. И только потом, в результате возникла сегодняшняя Германия – уважаемая и являющаяся для многих примером для подражания. В отличие от той, предыдущей Германии, принесшей столь много обид, бед и разрушений окружающим странам, включая нашу.