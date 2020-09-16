 

Участникам испытаний вакцины от коронавируса дали рекомендации

16.09.2020, 8:48, Новости дня

Женщинам-участницам пострегистрационных исследованиях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» рекомендовали не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», – говорится в протоколе клинического исследования вакцины, передает РИА «Новости». 

Кроме того, забеременевшие участницы испытаний будут немедленно отстранены от вакцинации и взяты под наблюдение.

Тем временем мужчинам-участникам рекомендовали избегать зачатия и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения во время испытаний и в течение трех месяцев после их завершения.

Также добровольцам необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, а в ходе исследования воздержаться от его чрезмерного потребления. Курящим участникам рекомендовали ограничиться десятью сигаретами в день.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что все 13 провакцинированных от коронавируса жителей Москвы чувствуют себя хорошо.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса, разработанной учеными НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / В Одессе подозреваемый, услышав решение суда, порезал себе шею

22.07 / Послы ЕС согласовали санкции против РФ и Китая за «кибератаки»

22.08 / США и ЕС договорились о первом за последние 20 лет снижении пошлин

10.08 / Стало известно местонахождение задержанного в Минске Семена Пегова

27.08 / В Университете Алабамы за неделю было выявлено более пятисот случаев COVID-19

14.09 / Лукашенко выразил желание держаться ближе к «старшему брату – России»

03.07 / Адвокат семьи Захарова отреагировал на отказ Ефремова признать себя виновным в ДТП

04.07 / В «нормандском формате» не удалось договориться о статусе Донбасса

21.08 / Общество: Противники российской вакцины не учитывают главного

04.08 / Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром решили провести в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска