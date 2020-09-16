На Донбассе с начала суток погиб один украинский военный – штаб ООС

16.09.2020, 8:02, Новости дня

За прошедшие сутки, 15 сентября, боевики трижды нарушали режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, режим прекращения огня боевики нарушили вблизи населенного пункта Причепиловка Луганской области. В сторону украинских позиций враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

В то же время, в районе временно оккупированного населенного пункта Калиновое Донецкой области боевики осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений у Попасной. А недалеко от населенного пункта Водяное (Донецкая область) обнаружен пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Он получил ранения средней степени тяжести. Также в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние – стабильное и удовлетворительное.

С начала текущих суток, 16 сентября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Екатериновка (Донецкая область) вооруженные подразделения Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет.

Однако, вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского Луганской области погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 16 вересня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 16 вересня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами зі складу Об’єднаних сил. Українські воїни продовжують неухильно дотримуватися режиму припинення вогню та сумлінно виконувати завдання за призначенням.Минулої доби, 15 вересня, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, із боку збройних формувань Російської Федерації.Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Причепилівка. В бік наших позицій ворог здійснив неприцільний постріл з підствольного гранатомета. Вогнева провокація не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.Водночас, у районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений українськими засобами радіоелектронної боротьби. Це унеможливило його подальше застосування. Окрім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості.Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців.Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок пострілу немає.Проте, на жаль, унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття родині загиблого.Українські захисники дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника.Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 15. September 2020

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.