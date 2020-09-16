Реактивный беспилотник с напечатанным двигателем испытали в России

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16.09.2020, 8:08, Новости дня

Фонд перспективных исследований провел первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата «Дань-М» с напечатанным на 3D-принтере отечественным двигателем МГТД-125Э, сообщили в пресс-службе фонда.

«Полет «Дань-М» со взлетной массой 370 килограммов с двигателем МГТД-125Э выполнен согласно утвержденному полетному заданию. Продолжительность полета составила 19 минут, летательный аппарат достиг максимальной скорости в 676 километров в час на высоте более 2 тысяч метров», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы фонда.

Испытания прошли в Астраханской области.

Как пояснили в пресс-службе, детали камеры сгорания, соплового аппарата, реактивного сопла и входной части изготовлены аддитивным способом из отечественных металлопорошковых высокожаропрочных композиций алюминиевых, никелевых и кобальтовых сплавов разработки Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов.

«Ряд разработанных сплавов по прочностным характеристикам превосходит зарубежные аналоги более чем на 20%. Время изготовления основных элементов двигателей благодаря новой технологии удалось сократить до 20 раз при двукратном снижении стоимости организации производства», – отметили в пресс-службе.

Двигатель разработан в рамках проекта «Тантал». Это не единственный, но самый мощный двигатель этого проекта. В семейство вошли двигатели тягой 10, 20, 125 и 150 килограмм-сил. Проект стартовал в ноябре 2015 года.

Напомним, в декабре в Казани прошли стендовые испытания малоразмерных газотурбинных авиадвигателей, изготовленных методом 3D-печати.



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