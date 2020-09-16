Нефть подорожала на данных о запасах в США

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16.09.2020, 8:08, Новости дня

Цены на нефть в среду утром заметно растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США, подкрепляемые также частичной остановкой ее добычи в Мексиканском заливе из-за урагана.

По состоянию на 7.37 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскакивала на 1,53%, до 41,15 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 1,8%, до 38,97 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 9,5 млн баррелей. Официальные данные на этот счет американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики при этом прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 1,27 млн баррелей.

Рост цен на нефть также подкрепляется ситуацией с природными катаклизмами в США. Из-за бушующего урагана «Салли» в Мексиканском заливе было остановлено более 25% добычи нефти.

«Наша текущая оценка общей остановки (добычи), связанной с «Салли», составляет 3-6 миллионов баррелей нефти примерно за 11 дней», – отметили аналитики Rystad Energy, мнение которых приводит Reuters.



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