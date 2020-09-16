Версия: Шведов выгоняют из Швеции

16.09.2020, 8:08, Разное

Арабская партия Швеции призывает выселить из страны коренное население, которое критично настроено к мигрантам и идеям «разнообразия». В первую очередь это относится к шведским пенсионерам. Ранее в стране констатировали резкий рост уличного насилия, антисемитизма и произвола со стороны этнических ОПГ, что резко контрастирует с образом благополучной Скандинавии. Что ждет Швецию?

Арабская партия Швеции была зарегистрирована менее месяца назад, но ее обсуждают даже в России, иногда сочувствуя шведам, а иногда злорадствуя. Повод для сочувствия действительно есть: эта партия пытается заработать себе известность на лозунге о выселении из страны тех шведов, кому не нравятся принципы мультикультурности и этнического разнообразия.

Таких, надо думать, как минимум пятая часть страны: на выборах 2018 года националистская партия «Шведские демократы», выступающая за резкое ограничение миграции, получила третье место и 19% голосов.

«Вам нечего здесь делать. Ваша Швеция, которую вы хотели бы вернуть, ушла навсегда», – предупреждает секретарь Арабской партии Крар Аль-Хамеде, ставший ее основным рупором и выбравший в качестве главной агитационной площадки Фейсбук. По его мысли, такое переселение пойдет на пользу всем, особенно – шведским пенсионерам, которым особенно тяжело смириться с новой реальностью.

Теперь их домом могут стать Польша, Новая Зеландия или Таиланд, а шведское государство должно взять на себя все хлопоты и расходы по обустройству недостаточно толерантного коренного населения на новых берегах.

Впрочем, Крар Аль-Хамеде считает, что никакого коренного населения попросту не существует – абсолютно все мы мигранты в каком-нибудь поколении, а общая задача на ближайшее будущее – перемешаться между собой для жизни в мире и гармонии.

Тем не менее, некоторых, особенно консервативных шведов предполагается изгонять из страны насильно – за откровенный шовинизм в отношении меньшинств. В ближайшее время арабы обещают представить список шведских звезд, достойных, по их мнению, такой участи.

Наглость подобной программы способны оценить даже те русские, кто максимально далек от Швеции. Те же, кто что-то о ней знает, наверняка пожмут плечами, мол, «к тому шло». Северное королевство давно ассоциируется с раем для мигрантов, которые превращают его отнюдь не в рай.

На днях датские правые активисты воспользовались двумя экземплярами Корана не по назначению – один сожгли, другим попытались сыграть в футбол. В ответ на это собрался крупный митинг протеста, но собрался не в Дании, а по другую сторону Эресуннского моста – в шведском Мальме. Участвовавшие в нем «отвели душу» на инфраструктуре города, параллельно распевая антиеврейские песни.

Арабская партия этот инцидент уже успела прокомментировать: устранение последствий погрома должны оплатить датчане-провокаторы.

Упомянутый выше Крар Аль-Хамеде тоже проживает в Мальме – третьем по величине городе страны, половину населения которого составляют мигранты и их дети. Он же слывет криминальной столицей Швеции и особенно богат на районы, куда скорая помощь и коммунальные службы не рискуют соваться без привлечения полиции.

Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что Швеция, несмотря на абсолютную умиротворенность в быту, выделяется из всей Скандинавии высоким уровнем насильственной преступности, основной источник которой – ОПГ и уличные банды, сколоченные по этническому принципу. Эту страну не удивишь ни штурмом тюрем для вызволения «авторитетов», ни закидыванием полицейских участков боевыми гранатами.

Вооруженные ограбления и уличные перестрелки – это тоже норма, так как «стволов» в королевстве много и достать их относительно легко.

По подсчетам специалистов, более четверти всех преступлений в Швеции в период 1995–2016 годов совершили участники банд. Но только в прошлом году премьер-министр Стефан Левен впервые признал наличие связи между миграцией и ростом организованной преступности. Дискуссия вокруг них резко обострилась в последние годы, так как в пересчете на общее количество населения, шведы приняли у себя больше беженцев (реальных и мнимых) из Ближнего Востока, Афганистана и Африки, чем любая другая страна Европы.

Другими последствиями политики «открытых дверей» являются антисемитизм и исламизм, рупоры которого не раз призывали проредить Швецию от евреев и неверных. Только эти рупоры воспринимали как экстремистов и обращались с ними соответствующе, а теперь вполне легальная Арабская партия хочет идти с подозрительно похожей программой на парламентские выборы 2022 года.

Стереотипы заставляют увидеть за этой партией все тех же акторов – организованную преступность, этнические банды и радикальных мулл, но в реальности это куда более экзотический зверь, способный поцарапать любые стереотипы.

Чтение партийной программы заставляет вспомнить не про ИГИЛ и халифат, а про героя СССР Кемаля Абдель Насера и Мартина Лютера Кинга в период борьбы афроамериканцев за гражданские права.

Кинг, помимо прочего, призывал чернокожих быть достойными членами общества. В свою очередь, Арабская партия предъявляет к своим потенциальным членам драконовские по меркам мигрантских общин требования: партийцы должны закончить в Швеции как минимум колледж, а лучше университет, и не иметь не только судимостей, но и приводов в полицию за последние пять лет.

Также партия, объявившая себя представителем арабского народа, позиционируется как социалистическая.

Ее символ является производным от образов арабской архитектуры, а красный цвет в нем обозначает именно социализм. Это уже относит ко временам панарабских движений Ближнего Востока и Африки, также соединивших национализм с идеями марксизма и под этим соусом получавших поддержку от Советского Союза.

Другое дело, что режимы Насера, Асада, Каддафи, Хусейна и прочих при всем желании не смогли бы забрать настолько влево, как современные шведские арабы. Членам их партии запрещена любая религиозная атрибутика (что логично для надконфессиональных националистов, но противопоказано для халифата), при этом влиться в ее ряды настойчиво призывают женщин, евреев и геев. Отдельные тезисы программы прямо говорят о поддержке феминизма и борьбы за права сексуальных меньшинств.

Другими словами, Арабская партия максимально далека от бородачей, мечтающих ввести шариат повсеместно в Европе, и, вопреки своему названию, максимально близка к глобальному левому интернационалу, в том числе, к тем самым «антифа», которые громят сейчас «империалистические Соединенные Штаты».

Осталось разобраться, насколько опасен этот гремучий идеологический коктейль для Швеции.

Надо понимать, что создать в этой стране партию не просто, а очень просто. Всего их несколько сотен, давно имеется и партия иммигрантов, и партия феминисток, и партия тех, кто призывает объединиться с Данией и Норвегией, и тех, кто хочет независимости для южной провинции Сконе (кстати, Мальмё – это как раз там).

Иными словами, Арабская партия может просто пополнить ряд мелких партий-фриков, до которых никому нет дела. Но при большом везении может и «выстрелить».

Дело в том, что арабская диаспора, к которой апеллируют партийцы, в Швеции особенно значительна.

Шведы охотно принимали у себя беженцев из Ирака, в итоге к 2010 году до 5% шведских граждан имели арабское происхождения.

Теперь, после миграционного кризиса, спровоцированного войнами в Сирии и Ливии, таких гораздо больше.

Но, поскольку речь идет все-таки о толерантной Швеции, продвигать арабский интерес там под современными ультралевыми лозунгами гораздо удобнее и перспективнее, чем в «шариатской упаковке», – за такое могут проголосовать даже некоторые шведы. Как следствие, у партии есть теоретические шансы попасть в парламент, продав себя арабской диаспоре как социальный лифт, а левакам как идейных союзников в борьбе с капитализмом, империализмом, фашизмом, сексизмом etс.

Чьи интересы она будет продвигать в реальности и как в этом могут быть замешаны этнические преступные группировки, обладающие ресурсами и стремящиеся к политическому влиянию, уже другой вопрос. А искать ответы на него предстоит шведам¸ пока их еще не выселили в Новую Зеландию ради достижения «новой справедливости».