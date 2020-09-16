В США предсказали обрушение рынка нефти

16.09.2020, 7:55, Новости дня

Мировому рынку нефти грозит обрушение спроса, об этом заявили в ходе виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020 аналитики, сообщил американский телеканал CNBC.

Эксперты обратили особое внимание на уязвимость стран-производителей «черного золота», передает РИА «Новости».

Как отметил президент S&P Global Platts Мартин Френкель, к концу 2020 года сокращение мирового спроса на сырье составит 8 млн баррелей в сутки. «Это огромное сокращение по сравнению с другими годами», – сообщил он.

Более того, на докризисный уровень показатели не выйдут и в следующем (2021) году, считает Френкель. Потребность в нефти падает на фоне карантинных ограничений, а запасы в хранилищах растут.

Напомним, в понедельник ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в мире.