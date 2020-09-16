Новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга

16.09.2020, 7:55, Новости дня

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Есихидэ Суга утвержден на посту премьер-министра страны.

Его кандидатуру поддержало большинство депутатов ключевой нижней палаты парламента. За Сугу проголосовали 314 депутатов, всего были признаны действительными 462 бюллетеня, передает РИА «Новости».

Верхняя палата японского парламента также объявила победу Суги на выборах премьера. Он получил поддержку в 142 из 240 признанных действительными бюллетеней.

В нижней палате (представителей) правящей коалиции – Либерально-демократической партии и партии Комэйто принадлежит 313 мест из 465. Таким образом, победа Есихидэ Суги была прогнозируемой. Так же ожидаем результат голосования и в верхней палате, где у правящей коалиции также большинство голосов.

В ближайшие часы новый премьер должен объявить состав своего кабмина. Затем правительство пройдет церемонию утверждения императором Японии.

Ранее правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку.

Напомним, 28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог достичь подписания мирного договора с Россией.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора между странами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как изменятся отношения РФ и Японии с уходом Абэ.