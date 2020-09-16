Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

16.09.2020, 7:55, Новости дня

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими показателями, сообщили СМИ.

Как сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства, подготовленное предложение одобрено комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрено на заседании правительства.

Представитель министерства финансов пояснил, что внеплановое повышение акцизов даст возможность обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Акциз является главным фактором в формировании стоимости сигарет. При его повышении на 20% средняя стоимость пачки сигарет увеличится до 140 рублей. Розничные цены вырастут примерно на 20 рублей за пачку.

По данным Nielsen, за последние четыре года доля нелегальных сигарет в РФ выросла в десять раз, достигнув 15,6% в конце 2019 года.