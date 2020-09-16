Поляки считают, что для них немцы в культурном плане ближе россиян

16.09.2020, 7:55, Новости дня

Новый доклад Центра польско-российского диалога и согласия демонстрирует, что двусторонние отношения по-прежнему находятся на довольно низком уровне. В нём приводятся также данные недавних опросов, где поляки признают немцев более близкой нацией в культурном плане, чем россиян, пишет польский информационный портал wPolityce. Некоторое позитивное внимание к РФ сейчас привлекает лишь сфера туризма, отмечается в статье.



Reuters

Польское агентство печати ознакомилось с докладом, в котором подводятся итоги исследовательского проекта «Польша — Россия. Социологический диагноз». Он опирается на проведённый в июне этого года опрос, который заказал Центр польско-российского диалога и согласия. Общие итоги этого опроса подтверждают, что польско-российские отношения «стабилизировались на довольно низком уровне», сообщает польский информационный портал wPolityce. При этом опрошенные поляки считают, что даже немцы в культурном плане им теперь ближе, чем россияне.

«На контакты между двумя странами накладывает отпечаток стратегический спор, посвящённый видению региона и его будущего. Не способствующую изменениям атмосферу создают разнообразные недружественные жесты и решения, а также агрессивные действия российских властей в сфере исторической пропаганды, которая направлена в первую очередь на Польшу и служит её дискредитации», — подчёркивается во вступлении к докладу.

В документе также обращается внимание на то, что из всех своих семи соседей поляки считают россиян «наименее близким» народом в общественном и культурном плане. Даже немцы в настоящий момент опрошенным кажутся ближе, чем жители соседней России, говорится в статье. «Белорусы находятся на середине оси, при этом более близкими (хотя не настолько, как чехи и словаки) представляются полякам украинцы и литовцы», — отмечается в докладе. В целом он состоит из трёх частей, где оценивается отношение к Польше отдельных стран и народов, а также образ России, оценка российских властей и российской политики.

Участвовавших в опросе респондентов просили расположить народы соседних стран на одной оси: от наиболее близкого по культуре и обычаям (1) до наиболее далекого (7). Результат оказался таким: чехи — 2,8, словаки — 3,1, литовцы — 3,6, украинцы — 3,7, белорусы — 4,4, немцы — 5, русские — 5,4. Исследование также показало, что поляки в данный момент выражают большую готовность изучать немецкий язык, чем русский, пишет wPolityce.

При этом в докладе указывается также на расхождения в том, что думают поляки о российском государстве, а что — про обычных россиян. «По мнению польских респондентов, простые русские относятся к ним и к Польше гораздо лучше, чем Кремль, политика которого в отношении Варшавы часто называется не просто недружественной, а враждебной», — подчёркивается в документе. Согласно итогам опроса, в положительном отношении к Польше «России как государства» убеждён 21% респондентов, а в положительном отношении россиян — 64%. «Одновременно следует отметить, что поляки стали лучше оценивать наши отношения с другими соседями на востоке: литовцами, белорусами и украинцами», — поясняют авторы.

В докладе также приводятся данные, показывающие, как поляки относятся к российским властям. Как показал опрос, опрошенные в Польше «крайне негативно оценивают деятельность Владимира Путина», при этом негативные ассоциации вызывает у них и словосочетание «внешняя политика России», отмечается в статье. «Чаще всего в её контексте им приходят на ум империализм, экспансия и агрессия. Также они говорят о пропаганде, лжи и манипуляциях, к которым прибегает российское руководство», — сообщает wPolityce.

При этом все остальные страны, которые граничат с Польшей или имеют для неё важное политическое значение (в том числе США, Франция, Великобритания), по мнению поляков, относятся к их родине «очень хорошо». Что же касается России, то сейчас «дружественной» её называет лишь 21% респондентов, в то время как «недружественной» — 79%, говорится в докладе. В то же время его авторы отмечают, что этот показатель на протяжении многих лет оставался практически неизменным: например, в 2012 году её не считали дружественной страной 80% поляков, а в 2014-м — 82%. Любопытно, что представители молодого поколения в большей степени склонны видеть Россию в позитивном свете, пишет wPolityce.

В той части доклада, где рассматривается облик РФ в глазах поляков, также отмечается, что смотреть на соседнюю страну с «большей теплотой и интересом» поляков поощряют, в первую очередь, туристические преимущества и достопримечательности. В частности, 71% респондентов считает, что Россию стоит посетить в качестве туристов, и лишь 17% опрошенных придерживаются противоположного мнения, говорится в статье.

Центр польско-российского диалога и согласия также особо отмечает, что конфликт на Украине и события в Крыму, как показывают социологические исследования, оказали значительное воздействие на отношение польской общественности к РФ и россиянам. Кроме того, весной нынешнего года был организован дополнительный специализированный опрос, посвящённый «российской исторической пропаганде и информационной войне», чтобы выяснить, как относятся поляки к этим явлениям, заключает wPolityce.