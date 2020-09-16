 

Теперь обхаживаем Венеру

16.09.2020, 7:56, Разное

Нас снова кормят обещаниями космических успехов. Рогозин анонсировал полет на Венеру. Наверное, послушал музыку детства – «Ночной полет на Венеру» Boney M и загорелся идеей.

В самом деле? Почему нас там нет?

Луна, Марс, как вы знаете, в обещаниях уже освоены. Это в прошлом. Пришла пора обещать что-то новенькое – изучение Венеры. А там, глядишь, Меркурий захватим. И Солнце уже близко. Полетим ночью, чтобы не сгореть.

Сразу успокоим – разрабатываемый аппарат «Венера-Д», скорее всего, полетит лет через 10. Если вообще полетит. У него долгая история приключений в чиновных коридорах эпохи «поднятия с колен».

Между прочим, российский миллиардер Юрий Мильнер решил сегодня выделить деньги на исследования, направленные на поиск жизни на Венере.

Если вы думаете, что речь идет о том, чтобы дать денег Рогозину и «Роскосмосу», – то напрасно. В эту «черную дыру» они не попадут. Деньги пойдут в Америку, группе ученых под руководством Сары Сигер – профессора МТИ.

Для обещаний деньги не нужны. Здесь хватит одного Рогозина. Он экономично освоит и ближний, и дальний космос.

СерпомПо



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