 

Рита Дакота показала в Сети пикантные снимки под душем

16.09.2020, 7:53, Разное

Рита Дакота продемонстрировала в Сети пикантные фото, сделанные во время приема душа. На них звезда в откровенном купальнике нежится под струями воды.
Как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, Рита Дакота активно ведет социальные сети. В них певица Маргарита Герасимович, которая выступает под псевдонимом Рита Дакота, делится с фанами новостями своей жизни, творческими успехами и планами. В этот раз девушка решила показать поклонникам в Instagram свои «горячие» фото.

На новых снимках артистка в оранжевом купальнике с откровенным кроем стоит под душем. Всего на странице оказались два таких пикантных снимка. На первом исполнительница серьезная, она стоит под струей, повернувшись боком к зрителям. Второе изображение демонстрирует смеющуюся певицу. Поклонники звезды по достоинству оценили ее новую публикацию, оставив множество восхищенных комментариев.

Напомним, ранее Рита Дакота в одном из интервью искренне пояснила о российских проектах «Фабрики звезд», в одной из которых она участвовала. Как оказалось, несмотря на успех, после окончания шоу она не имела никаких доходов и была «за бортом» большой сцены. Как пишет «Ньюинформ», впечатлительная девушка тогда сочла всех звезд отечественного шоу-бизнеса своими врагами.Стоит отметить, что Рита Дакота сама информирует песни, в свое время стала соавтором первого хита Светланы Лободы «Твои глаза», а ее первые композиции были в стиле панк-рока.



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