«Мне довелось крепко сжимать руку Вашего Превосходительства»

16.09.2020, 7:34, Разное

Ким Чен Ын и Дональд Трамп уже несколько лет пишут друг другу письма странного содержания. Вот их перевод.

В сентябре в свет выходит книга американского журналиста-расследователя и редактора Washington Post Боба Вудворда «Ярость» (Rage). В ней Вудворд публикует уникальные свидетельства о том, как Белый дом при Трампе выстраивал отношения с Северной Кореей. Оказалось, что лидер КНДР и американский президент за несколько лет успели обменяться 27 письмами, к которым Вудворд и получил доступ. Безусловно выдержанная в дипломатическом духе переписка местами изобилует «любовной» лексикой и выглядит не совсем стандартно — по свидетельствам Водвуда, даже специалисты ЦРУ впали в замешательство и не смогли разгадать, кто же переводил (или писал?) письма Ким Чен Ына. Диктатор из Северной Кореи обращается к Трампу «Ваше Превосходительство» и мечтает, как в один прекрасный день они сделают шаги навстречу друг другу, а сам Трамп, со слов Вудвода, в ответ предлагает коллеге «сходить вместе в кино или сыграть партию в гольф». Полный текст двух писем Кима в Белый дом опубликовал телеканал CNN. «Новая» приводит перевод этих строк.

Фото: Reuters

Англоязычные переводы писем опубликовал телеканал CNN КИМ — ТРАМПУ. 25.12.18

Ваше Превосходительство,

Вот уже прошли 200 дней с момента исторического июньского саммита КНДР-США в Сингапуре, и год уже практически подходит к концу. Но и сейчас я не могу забыть того исторического момента, когда мне довелось крепко сжимать руку Вашего Превосходительства в том прекрасном священном месте, пока весь мир наблюдал за нами с огромным интересом. Надеюсь, когда-нибудь мне выпадет честь еще раз пережить тот день. Как я и говорил тогда, я весьма польщен возможностью установить прекрасные отношения с такой личностью, как Ваше Превосходительство.

На подходе 2019 год, нам предстоит встретиться с важнейшими проблемами, которые потребуют от нас бесконечных усилий ради высоких идеалов и целей. Как уже вполне резонно отмечало Ваше Превосходительство, на пороге нового года весь мир непременно увидит (в не столь далеком будущем),

как я и Ваше Превосходительство проведем еще одну историческую встречу, подобную сцене из фантастического фильма.

Я уже поручил своим ближайшим, наиболее надежным коллегам и соответствующим органам ускорить подготовку второго саммита КНДР-США и готов к достижению значительных результатов с Вашим Превосходительством на следующей встрече.

И все же меня беспокоит, что, если обе стороны будут непреклонно настаивать на собственных воззрениях относително места проведения саммита, этот факт может отразиться на нас не совсем позитивно. В итоге это может также привести к потерянному времени. Поэтому мое предложение — срочно провести встречу на высоком уровне, чтобы внутренне (в частном порядке — прим. переводчика с корейского на английский) обсудить вопросы относительно места.

Надеюсь, что Ваше Превосходительство в очередной раз продемонстрирует высокий уровень решительнсти и прекрасные лидерские качество ради достижения результатов по второму саммиту с КНДР. Я всем сердцем надеюсь, что намеченные Вашим Превосходительством цели обернутся завидной плодотворностью.

Я желаю достопочтенной Первой Леди, Вашей семье и всем Вашим близким здоровья, счастья и успехов.

Искренне Ваш, с неизменным уважением к Вашему Превосходительству господину Президенту ,

Председатель Государственного совета

Корейской Народно-Демократической Республики

Ким Чен Ын

25 декабря 2018

Ким и Трамп в Сингапуре. Фото: Reuters

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КИМ — ТРАМПУ. 10.06.19

Ваше Превосходительство господин Президент,

Я пишу это письмо в преддверии первой годовщины нашей встречи в Сингапуре, состовяшейся 12 июня, — невероятно значимого исторического события, привлекшего внимание всего мира и оставившего в моей памяти неизгладимый след. Я также хочу поздавить Вас с днем рождения, до которого остались считанные дни. Я считаю честью возможность отправить Вашему Превосходительству такое письмо.

Позвольте выразить мои наилучшие и самые теплые пожелания по случаю дня рождения Вашего Превосходительства. Моё почтение Первой Леди и остальным членам Вашей семьи и Вашим близким. Желаю всем здоровья и счастья и надеюсь, что мечты каждого станут прекарсной реальностью.

Как и то короткое время, что мы провели вместе в прошлом году в Сингапуре,

каждая минута, проведенная с Вами 103 назад в Ханое, стала для меня торжеством, оставившим драгоценные воспоминания.

Эти драгоценные воспоминания, заложенные в моем непоколебимом уважении к Вам, дадут мне сил сделать шаг, когда в один прекрасный день мы вновь пойдем друг другу навстречу.

Я убежден, что наша сильная и особая дружба станет той магической силой, что даст волю прогрессу в отношениях КНДР-США и расчистит перед нами все преграды на пути к достижению совместных целей.

Ваше Превосходительство господин Президент, я по-прежнему питаю уважение и возлагаю надежды на ту волю и приверженность, что вы проявили во время нашей первой встречи, чтобы разрешить проблемы в нашем уникальном и никем доселе не испробованном стиле и написать новую главу истории. Сегодняшняя действительность такова, что без новых подходов и необходимой решимости перспективы разрешения проблем лишь померкнут.

Я верю, что рано или поздно в один прекрасный день мы сядем вместе и воплотим в жизнь великие намерения, чтобы дать нашему взаимному доверию еще один шанс. Этот день наступит вновь.

И он вполне вероятно будет вписан в историю как еще одна фантастическая глава.

Я уверяю Ваше Превосходительство, что моё уважение к Вам никогда не ослабнет.

Еще раз поздравляю Ваше Превосходительство с днем рождения. Надеюсь, Ваше Превосходительство всегда будет чувствовать себя хорошо и достигнет успехов в работе. От лица своей семьи передаю наилучшие пожелания Первой Леди и остальным членам Вашей семьи.

Искренне Ваш,

Ким Чен Ын

10 июня 2019

Никита Кондратьев

выпускающий редактор сайта