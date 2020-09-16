Коронавирус: последние новости

16.09.2020, 7:03, Разное

За последние сутки в нашей стране выявили 5 529 зараженных коронавирусом. В Москве зафиксировано 730 инфицированных. Всего в России коронавирусом за время эпидемии заразились 1,073 миллиона человек, вылечились свыше 884 тысяч заболевших.

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве связан с наращиванием объемов тестирования и увеличившейся осенью активностью горожан, отметили в мэрии столицы. Ежедневно в городе делают около 60 тысяч тестов на COVID-19, кроме того, число пассажиров общественного транспорта увеличилось на шесть миллионов.

В Москве не станут вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Текущих санитарных мер хватает, их нужно соблюдать, сказал градоначальник. В ближайшие месяцы он ожидает управляемую эпидемиологическую ситуацию.

Каждый седьмой доброволец, участвовавший в испытаниях российской вакцины от коронавируса, испытывал легкие побочные эффекты – повышение температуры и слабость, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Это нормально, так и должно быть, сказал руководитель ведомства.

В пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса примут участие депутаты Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Коронавирусом в мире заразились свыше 29,1 миллиона человек. К настоящему моменту вылечились более 927 тысяч пациентов. На первом месте по числу зараженных по-прежнему США – там выявлено 6,35 миллиона инфицированных.

Человечество не сможет произвести достаточное количество вакцины от коронавируса до 2024 года, заявили в Индийском институте сывороток. Там отметили, что если препарат будет состоять из двух компонентов, то для удовлетворения потребностей населения планеты понадобится 15 миллиардов доз вакцины.

Коронавирус в Москве

Заболели – 272 523

Умерли – 5 006

Выздоровели – 231 483

Коронавирус в России

Заболели – 1 073 849

Умерли – 18 785

Выздоровели – 884 305

Коронавирус в мире

Заболели – 29 100 990

Умерли – 927 380

Выздоровели – 18 320 833