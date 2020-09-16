 

Актриса Наталья Рудова вызвала опубликованным видео с бокалом подозрения в чрезмерных возлияниях

16.09.2020, 6:03, Разное

Популярная актриса Наталья Рудова разместила на своей странице в Instagram короткое видео, на котором продемонстрировала подписчикам эффектные телодвижения на берегу моря с бокалом в руке. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Видеопубликация, размещенная в микроблоге артистки, насчитывает всего 5-7 секунд “чистого” времени. Однако и за столь непродолжительный промежуток времени телезвезда успела продемонстрировать свою элегантность во всей красе. Облаченная лишь в короткое желтое платье с узорами из ярких цветов, красавица позирует на роскошном причале, а фоном для съемки являются морские волны, освещенные луной. Рудова продемонстрировала изящный поворот, повернувшись к зрителю лицом. Стоит отметить, что декольте летнего наряда открывает подписчикам немалую часть бюста актрисы, а в правой руке она держит большой бокал, наполовину наполненный матовым напитком, похожим на вино. “Море… Небо… Облака…” – таким интригующим слоганом сопроводила видеоролик звезда экрана.

Публикация артистки была воспринята фолловерами весьма неоднозначно. Так, немалое количество подписчиков назвали её телодвижения в очень открытом наряде “вульгарными”, а наличие бокала в руке спровоцировало подозрения в чрезмерном увлечении алкоголем. Впрочем, большинство поклонников, напротив, выразили истинный восторг стройным телом любимицы, а также грациозностью её образа. За день видеоролик знаменитости просмотрели более полумиллиона подписчиков.



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