Семь мифов о цистите

16.09.2020, 6:45, Разное

Миф 1. Чтобы предупредить цистит, необходима частая интимная гигиена с применением мыла

Соблюдение правил личной гигиены действительно снижает риск цистита, но частого использования мыла не требуется. Его компоненты могут способствовать изменению кислотности и микробиоты влагалища: это является одним из факторов риска развития вагинозов и, как следствие, циститов.

Влагалище способно самостоятельно поддерживать свою чистоту при помощи естественных выделений, указывает сайт NHS (британской системы здравоохранения). Поэтому чрезмерного усердия в применении мыла не требуется. О правилах интимной гигиены можно узнать из рекомендаций Роспотребнадзора.

Миф 2. Мутная моча – верный признак цистита

Помутнение мочи – действительно обычно сопровождает инфекции мочевыводящих путей. Помимо цистита, к ним относятся уретрит и пиелонефрит. Но ни прозрачность, ни запах мочи нельзя назвать точным диагностическим критерием: они слишком зависят от того, сколько мы пьем и что мы едим.

В исследовании было показано, что на основании прозрачной мочи у пациента нельзя заявлять об отсутствии у него инфекции мочевыводящих путей: такой диагноз будет ошибочным в 60% случаев. У пациента с мутной мочой такая инфекция будет обнаружена с вероятностью 86%.

Миф 3. Риск цистита есть только у тех, кто ведет половую жизнь

В указаниях по профилактике и лечению цистита половой жизни заслуженно уделяется большое внимание. Но существует ряд факторов риска, которые с ней не связаны: неправильная интимная гигиена, сопутствующие болезни (сахарный диабет), применение мочевого катетера, пожилой возраст, беременность, использование диафрагм для контрацепции, сахарный диабет, ослабление иммунной системы.

Миф 4. Цистит может пройти сам

Это действительно возможно. Исследования показывали, что неосложненный цистит разрешается самостоятельно в 25-42% случаев. Таким образом, вероятность того, что этого не случится, очень велика. Течение цистита, который остался без лечения, может стать рецидивирующим. Без терапии инфекция может попасть в почки, возможны осложнения.

Миф 5. Сок клюквы – панацея против цистита

Клюквенный сок содержит проантоцианидины – вещества, которые способны мешать прикреплению бактерий к стенкам мочевого пузыря. Увы, не существует достаточного количества доказательств тому, что это натуральное и приятное на вкус средство помогает в борьбе с циститом. Вместе с тем, достаточное питье – необходима часть лечения и профилактики цистита.

Миф 6. Цистит предупредит применение пробиотиков

Бактериальный вагиноз, в основе которого лежат нарушения со стороны микробиоты влагалища, важный фактор риска цистита. В теории, пробиотики могли бы помочь восстанавливать или поддерживать микробиоту в норме. Но ученые так и не доказали, что влагалищные пробиотики предупреждают инфекции мочевыводящих путей. Люди, которые принимают их, не должны ожидать существенного эффекта.

Миф 7. Цистит бывает только у женщин

Цистит и другие инфекции мочевыводящих путей действительно существенно чаще диагностируют у женщин. Это связано с тем, что у них больше анатомических предпосылок для проникновения инфекции в мочевыводящие пути (например, более короткая уретра).

У мужчин тоже бывает цистит. Его риск растет с возрастом: на фоне увеличения предстательной железы, при появлении сопутствующих заболеваний (диабета и других), после снижения иммунитета. В молодом возрасте цистит у мужчин чаще развивается на фоне каких-либо аномалий мочевыводящих путей.