Мнение: Классная акапелла!

16.09.2020, 6:11, Разное

Слыхали чего-нибудь подобное?! Я и так-то растаял от удовольствия, едва включив, но когда где-то к третьей песне понял, что это всё ОДНА девица…! Это одна девушка ведь поёт – и потом просто делает многократное наложение. “Просто” – это я, конечно, загнул. Потрясающе! И какая филигранная работа, всё это так классно напеть, а потом свести вместе!

Когда смотришь, поражает, насколько проработаны все песни не только музыкально, но и сценически: девушка не просто расщепляется на “клонов” (как она сама это называет) – у нее ведь у каждой девушки-“клона” свой характер! Одна хмурится, другая улыбается, третья нервничает, четвертая мечтает… И все чертовски очаровательны.

Причем – еще один шок! – я даже подумал, что это какая-то наша девица. Обманули подписи на русском в Ютубе… Но нет, конечно – это было бы уж очень сказочно. Такая тщательность и внимание к деталям у нас и невозможны – это абсолютно не в национальном характере.

И почему она не знаменита до сих пор на весь мир?! В общем, я это нашел – я тоже молодец.

Вот эта еще меня очень тронула: