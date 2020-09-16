Судно для достройки «Северного потока – 2» направилось в Германию

16.09.2020, 6:14, Новости дня

Судно снабжения «Иван Сидоренко» направилось в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток – 2», свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marinetraffic.

Порт Мукран значится местом назначения судна в автоматической идентификационной системе (АИС). «Иван Сидоренко» вышел из порта Санкт-Петербурга 15 сентября, ожидаемое время прибытия в Мукран – 17 сентября, передает РИА «Новости».

Напомним, в порту Мукран также находится трубоукладчик «Академик Черский».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» будет достроен несмотря на угрозы введения санкций со стороны США. Она также выступила против экстерриториальных санкций США. МИД Германии назвал экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальных санкций США для продолжения строительства «Северного потока – 2».