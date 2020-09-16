ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару

16.09.2020, 6:14, Новости дня

Народный банк Китая (Центробанк) в среду укрепил курс юаня на 397 базисных пунктов, до 6,7825 за доллар. Согласно данным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 9 мая 2019 года.

Нынешнее укрепление курса длится третий рабочий день подряд. Как пишет в среду финансовый портал «Ванъи цайцзин», такая динамика обусловлена повышением привлекательности активов, номинированных в юанях. Вместе с тем издание отмечает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет наблюдаться тенденция к девальвации курса, передает ТАСС.

Напомним, 3 сентября ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с 13 мая 2019 года. 28 августа ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума с начала 2020 года. Между тем, в мае ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с февраля 2008 года.

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