 

ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару

16.09.2020, 6:14, Новости дня

Народный банк Китая (Центробанк) в среду укрепил курс юаня на 397 базисных пунктов, до 6,7825 за доллар. Согласно данным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 9 мая 2019 года.

Нынешнее укрепление курса длится третий рабочий день подряд. Как пишет в среду финансовый портал «Ванъи цайцзин», такая динамика обусловлена повышением привлекательности активов, номинированных в юанях. Вместе с тем издание отмечает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет наблюдаться тенденция к девальвации курса, передает ТАСС.

Напомним, 3 сентября ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с 13 мая 2019 года. 28 августа ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума с начала 2020 года. Между тем, в мае ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума с февраля 2008 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США ослабляют доллар послевоенными методами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Пелоси и Мнучин договорились о предотвращении правительственного «шатдауна»

21.08 / Адвокат заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП

30.06 / МИД обвинил США в подготовке к возобновлению ядерных испытаний

22.08 / Число жертв COVID-19 в мире достигло 800 тыс. человек

15.07 / Собчак раскритиковали за оправдание обвиненного в домогательствах Лобкова

26.07 / Дегтярев выступил за открытый суд над Фургалом

05.09 / Рошаль предложил немецким врачам создать экспертную группу по Навальному

07.07 / Врачи из Москвы прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с коронавирусом

05.08 / Цена золота в Японии обновила исторический максимум

16.08 / Боевики нарушили перемирие на Донбассе установкой инженерного оборудования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска