Первым, кто заметил на Луне таинственную странность, был проповедник XVII века Коттон Мэзер

16.09.2020, 6:09, Разное

Нам трудно судить, как воспринимали Луну древние земляне, поскольку об этом имеются лишь разрозненные сведения, больше похожие на легенды и домыслы. В соответствии с ними, Земля то представляется без привычного нам спутника, то их у нее якобы было несколько.

Но даже единственная Луна вызывает сегодня много научных споров, не говоря о том, что на ней постоянно находят нечто совершенно нетипичное для естественного спутника Земли (если предположить, что академические сведения о нем, которые мы получаем со школьной скамьи, абсолютно истинны). Это какие-то явно искусственные сооружения, летающие аппараты, хотя Селену еще никто не освоил, и многое другое.

Примечательно, что первым человеком нового времени, который в XVII столетии увидел на Луне нечто аномальное (что сегодня мы обозначаем аббревиатурой НЛО), был американский проповедник Cotton Mather (Коттон Мэзер).

Начнем с того, что в 1608 году был изобретен телескоп, и все, кто имел доступ к этому фантастическому аппарату, бросились рассматривать Вселенную, по крайней мере, ближайшие к нам небесные тела, из которых самой доступной для изучения оказалась Луна.

Коттон Мэзер был одним из просвещенных людей своего времени, оказавшим значительное влияние на научную и политическую мысль Америки, а также ее литературу. Он был не просто христианским проповедником и религиозным моралистом, но еще биологом, медиком, писателем и публицистом.

Видимо, этому достойному мужу были не чужды и вопросы устройства Вселенной, если в 1668 году, рассматривая в телескоп Луну, он увидел летящий над ее поверхностью светлый предмет, который поразил воображение Мэзера, о чем он оставил запись для потомков.

Эта запись не затерялась и сегодня даже стала достоянием широкой общественности – благодаря НАСА, на официальном сайте которого данное сообщение можно найти в хронологическом каталоге лунных событий.

К сожалению, мы даже приблизительно не знаем, что именно видел Cotton Mather в ту достопамятную ночь. В любом случае весьма примечательно, что об НЛО, замеченном на Луне, первым упомянул известный религиозный деятель, рассматривая это загадочное явление не с позиции Бога, а как некий астрономический факт.

Коттон Мэзер был первый, но не последним, кто наблюдал странности на Луне

Впоследствии были и другие исследователи, отмечавшие на Луне разного рода странности. Так, в 1821 году известный английский астроном Джон Гершель увидел на ней в телескоп яркие огни. После этого он еще несколько раз фиксировал на Луне светлые объекты, «горящие как угли». Напомним, что Гершель открыл планету Уран и слыл выдающимся и очень трезвым ученым-математиком, не склонным к каким-либо фантазиям.

Сегодня, благодаря цифровой технике, наблюдать за Луной, равно как и снимать на фото или видео все, что там происходит, может любой обыватель. Мы уже не говорим об официальных снимках спутника, которые размещаются на сайтах космических агентств, картографических серверах и так далее. И главный вывод, который можно сделать на основании всех этих наблюдений, таков: люди продолжают видеть на Луне много странного…

А Коттон Мэзер, получается, был первым уфологом, или независимым исследователем космоса, как называют сейчас этих неутомимых искателей истины. Вот только современное звание виртуального археолога ему не особо подходит, но с этим уж ничего не поделаешь…