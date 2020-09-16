Политический полигон рядом с Шиесом

16.09.2020, 5:40, Разное

Атака клонов и новая надежда: как прошли выборы-2020 в протестной Республике Коми

Республика Коми считалась одним из ключевых регионов кампании-2020. Федеральная власть превратила ее в полигон для отработки технологий размывания протеста. Ведь совсем недавно борьба против московского мусорного полигона на станции Шиес стала модельной для всей страны, потому и главная задача выборов — замирить неспокойный регион. Оппозиция же в Коми получила уникальный шанс пополнить свои ряды свежими лицами и, чем черт не шутит, перезагрузить политическую систему республики. Что получилось и что не получилось у участников выборов-2020 в Коми — в репортаже «7х7».

Фото: Кирилл Шучалин / 7х7 / для «Новой»Часть I. Империя и ответный ударНа окраине

2 апреля 2020 года в кабинет Владимира Путина зашел седой гражданин в темно-синем приталенном костюме. Беседа была недолгой. Мужчина знал, зачем его позвали, и ответ у него уже был готов: от таких предложений не отказываются. В кабинет к президенту Владимир Уйба зашел заместителем министра здравоохранения России, а вышел врио главы Республики Коми. Через пять месяцев ему предстояло подтвердить право руководить северной республикой на выборах. Это оказалось сложнее, чем виделось из кремлевского кабинета. Владимир Уйба набрал больше 74%, но, чтобы добиться такого результата, ему пришлось приложить немало усилий. «Помог» коронавирус, с которого все и началось.

В Коми в те дни все внимание было приковано к вспышке COVID-19. Республика уже несколько дней находилась на четвертом месте среди российских регионов по количеству заболевших. Это стало формальной причиной отставки Сергея Гапликова с поста руководителя региона. И бывший врач-эпидемиолог Уйба должен был стать спасителем — победить новый вирус или как минимум замедлить его распространение в Коми.

Владимир Уйба на встрече с Путиным. Фото: Кремль

Это удалось сделать за несколько недель: Уйба пригласил в Сыктывкар своих бывших коллег по Федеральному медико-биологическому агентству (возглавлял его с 2004 по 2020 год), организовал доставку аппаратов искусственной вентиляции легких и другой техники. Когда первоочередная задача была решена, Уйба пояснил о своих политических амбициях.

На своей первой пресс-конференции за пять месяцев до выборов он сказал, что планирует стать главой Коми, а через пять лет — переизбраться на эту должность.

Второе важное заявление на той пресс-конференции касалось полигона на станции Шиес. Уйба высказался категорически против строительства свалки и дежурно пообещал принимать все решения по этому вопросу с учетом мнения жителей.

С одной стороны, врио губернатора не мог промолчать: Шиес уже более полутора лет находился в центре внимания жителей региона, которые выходили на многотысячные митинги и дежурили в круглосуточном лагере у самого полигона. С другой стороны, эти слова явно были согласованы на самом верху. Похожее заявление о недопустимости строительства свалки накануне сделал и Александр Цыбульский, который был назначен врио губернатора Архангельской области в один день с Уйбой, 2 апреля. Ему тоже предстояло бороться за кресло губернатора и заслуживать доверие электората.

Уйбе нужно было поддерживать имидж спасителя Коми. От коронавируса, от полигона на Шиесе и от любой другой беды. Он хотел, чтобы граждане Коми верили. Не ему. В него. В день пресс-конференции официально началось соперничество Уйбы и коммуниста Олега Михайлова.

СПРАВКАЧто нужно знать о выборах в Коми

Республику Коми в начале 10-х стали называть Северной Чечней. На выборах в Госдуму 2011 года «Единая Россия» набрала здесь почти 60%. Ее результат во всех соседних с Коми регионах колебался от 31 до 41%. Тогда члены КПРФ заявили, что итоговые протоколы на многих участках переписали, но доказать этого не смогли: суды в Сыктывкаре не стали рассматривать и приобщать к делу копии протоколов, имевшихся в распоряжении коммунистов.

В компартии связали фальсификации с главой Коми Вячеславом Гайзером. В 2015 году Гайзер, успешный глава региона, не раз попадавший в десятку лучших губернаторов, возглавил список «Единой России» на выборах в Госсовет Коми, и это дало весомый результат: из 30 мест в парламенте партия власти получила 26. А через шесть дней, 19 сентября, Гайзера и его коллег по правительству арестовали по подозрению в организации преступного сообщества (в июне 2019 года суд приговорил его к 11 годам за мошенничество, взятки и отмывание).

Позже по подозрению в получении взяток от «команды Гайзера» арестовали и главу избиркома республики Елену Шабаршину: по версии следствия, она передавала Гайзеру важную информацию о выборах и других кандидатах. После этого состав участковых избирательных комиссий существенно изменился. Член КПРФ Андрей Никулин считает, что с тех пор серьезных нарушений на выборах не было:

— Сейчас административный ресурс не так силен, как пять лет назад. К избиркому больше доверия, чем раньше, когда, например, в 2011 году протоколы банально переписывались. Ситуация в Коми уже в 2015 году стала менее авторитарной.

По мнению политолога Александра Кынева, власть потеряла электоральный контроль в Коми после силовой зачистки региональной элиты, которая держалась на неформальных связях и круговой поруке, а сам регион перестал быть «северной электоральной аномалией» и стал умеренно протестным.​​​​

Главный конкурент

Коммунист Олег Михайлов тут же проявил политическое чутье: через день после отставки не справившегося с эпидемией главы Коми Сергея Гапликова коммунист записал короткое видео, в котором объявил о выдвижении на пост губернатора. Его посмотрели больше 132 тыс. раз.

Еще пять лет назад Михайлов особо не был известен в Коми. По сути, его политическая карьера началась в 2015 году, когда в свои 27 лет он стал депутатом Государственного совета региона.

Олег Михайлов после несогласованного шествия в апреле 2020 года. Фото: Кирилл Шейн / 7х7

В парламенте Михайлов многократно критиковал законопроекты единороссов, не поддержал пенсионную реформу и поправки к Конституции. Но реальная известность пришла к нему, когда началась борьба против строительства полигона у станции Шиес, на границе Коми и Архангельской области.

КПРФ несколько раз проводила в сыктывкарском гайд-парке митинги, главной темой которых был Шиес. На один из них пришло около 5,5 тыс. человек (всего в Сыктывкаре живет около 250 тыс. жителей). Члены КПРФ вошли в коалицию «Стоп Шиес» и помогали обустраивать лагерь активистов непосредственно у самого полигона.

Михайлов, с одной стороны, обеспечивал политический тыл участникам протеста, а с другой стороны — доносил их требования с различных трибун. Его заявления, временами популистские, были последовательными и жесткими.

Однажды он назвал планы построить полигон «мусорным геноцидом».

В апреле 2020 года Михайлов выступил на очередном митинге в Сыктывкаре, на который, по разным данным, пришло от 1800 до 3 тыс. человек, а потом предложил его участникам прогуляться до здания администрации главы Коми (шествие не было согласовано местными властями). На крыльце здания он еще раз выступил перед собравшимися и передал резолюцию митинга чиновникам — поскольку день был нерабочий, оставил ее в дверной ручке. Хотя участники шествия и шутили, что Михайлов пришел брать администрацию губернатора штурмом, полиция не вмешивалась в происходящее.

Закон для главы

Стартовые позиции Владимира Уйбы в гонке за кресло главы Коми были неплохими. Возможно, у него не было большого рейтинга, но жители региона еще не успели устать от него. Тем более на фоне предыдущего губернатора Сергея Гапликова, который предлагал вместо борщевика засеять в полях Коми кукурузу и почтить память поэта Александра Пушкина минутой молчания, Уйба смотрелся выигрышно. С первых дней он стал записывать ежедневные видеообращения к жителям, в которых рассказывал о борьбе с коронавирусом и остальных принятых решениях.

— Надо очень сильно постараться, чтобы после Гапликова быть плохим назначенцем. То есть после самодура любой несамодур — уже позитив. В этом смысле Уйбе повезло,

— считает Александр Кынев.

Уйбе предстояло решить, идти на выборы самовыдвиженцем или от партии «Единая Россия». В его штабе пришли к выводу, что выигрышнее дистанцироваться от партии власти.

— Ему было невыгодно идти от «Единой России», тогда бы надо было отвечать на неудобные вопросы про ее политику. Он как бы говорит: «Я никакого отношения к «Единой России» не имею, я просто специалист в своей сфере», — сказал «7х7» источник, близкий к администрации главы Коми. По его словам, чтобы отделить врио главы от партии власти даже формально, в Сыктывкар перед выборами пригласили две команды политтехнологов: одну для «Единой России», вторую — специально для Уйбы.

Но региональный закон запрещал самовыдвиженцам участвовать в выборах. Тогда Уйба предложил переписать его. Обсуждение поправки на заседании парламента закончилось перепалкой: некоторые депутаты заявили, что «увидели текст законопроекта полтора часа назад», другие пожаловались, что объем поправок вырос с 2 до 12 страниц буквально за ночь. Спикер парламента Надежда Дорофеева явно была растеряна и не понимала, что делать. Ее заместитель Александр Макаренко пытался спасти ситуацию и подсказывал председателю, что вопрос надо поставить на голосование.

Эту фразу он повторил 11 раз.

Но даже после регистрации Уйбы в качестве самовыдвиженца, по мнению другого источника «7х7» в администрации главы региона, сохранялась опасность того, что он мог проиграть выборы:

— Четыре года назад у избирателя в Коми был большой кредит доверия к назначенному федеральной властью кандидату [Гапликову]. Один раз можно ей довериться, поверить, что она пришлет талантливого управленца. Но второй раз — нет. Люди через это уже прошли. Кредит доверия наверняка есть у действующего фаворита гонки, но я не думаю, что он такой, как был в прошлый раз, в 2016 году.

В администрации главы Коми опасались повторить путь мэра Москвы Сергея Собянина. В 2013 году он помог главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному пройти муниципальный фильтр, рассчитывая, что политик наберет немного голосов. В итоге в Москве чуть не состоялся второй тур. А второй тур для команды Уйбы — та грань, за которую нельзя переступить: все помнят последние выборы в Хабаровском крае и других регионах, где ставленники власти в итоге проиграли. Тогда политтехнологи, приехавшие в Коми, решили использовать против коммуниста Михайлова другое оружие.

Отфильтровали

— Муниципальные депутаты мне сообщают, что им звонят «сверху» и говорят, что можно подписываться за кого угодно, кроме Михайлова, — так сам коммунист 13 июля 2020 года описывал сбор подписей для прохождения муниципального фильтра.

В Коми для кандидатов в главы региона установлена самая высокая планка по сбору подписей депутатов — 10% (от 180 до 189). Команда Олега Михайлова потратила на эту работу почти месяц и в конце июля принесла документы в избирательную комиссию Коми. Но ему отказали в регистрации, потому что часть подписей оказалась «задвоена»: кто-то из муниципальных депутатов сначала расписался за одного из кандидатов, а потом — за коммуниста.

Член КПРФ Андрей Никулин назвал эту технологию по недопуску кандидатов «серой юридической зоной»: никакого способа проверить, ставил ли депутат подпись за другого кандидата, сейчас нет. С ним согласился и политолог Александр Кынев:

— Никакой базы онлайн не существует. Мы понимаем, что у нас документы часто подделываются задним числом. Грубо говоря, если кто-то узнал, что депутат Петров за вас подписался, то что мешает изготовить подпись на более раннюю дату? А ничто. Власть говорит: «Верьте нам на слово». Я убежден, что, если бы Михайлов был зарегистрирован, он бы, скорее всего, выиграл.

Он местный, он раскрученный, он говорит с людьми на понятном языке, а Уйба — чужой. Если бы была конкурентная кампания, это бы проявилось.

Помимо Олега Михайлова и Владимира Уйбы о желании участвовать в выборах заявили три человека: Виктор Бетехтин от «Зеленой альтернативы», Сергей Пономарев от Коммунистической партии социальной справедливости (оба не живут в Коми) и Андрей Никитин от ЛДПР. Всех трех в КПРФ считают кандидатами-спойлерами. Доказательство этому, по мнению коммунистов, — анализ подписных листов.

Коммунисты обнаружили, что муниципальные депутаты расписывались за соперников коммуниста с разницей в несколько минут, а их голоса заверял один и тот же нотариус. В партии уверены, что сбором подписей для Уйбы, Никитина, Бетехтина и Пономарева занимался один штаб. В пресс-службе главы Коми не ответили на вопрос «7х7» об этом.

— Мы спрашивали у некоторых муниципальных кандидатов, за кого они подписались. Некоторые депутаты говорили, что не помнят, — раздосадован Олег Михайлов. — Они рассказывали примерно следующее: «Нас привозили всех вместе, раздавали четыре листа. Говорили, что есть временно исполняющий обязанности главы, есть кандидат от «коммунистов» (то есть они так КПСС им подсовывали), есть «Зеленая альтернатива» и ЛДПР. Все, других нет. За кого хотите, за того и подписывайтесь».

На заседании избиркома Коми, где объявили о снятии Михайлова, группа поддержки коммуниста скандировала «Позор!». После этого лидер КПРФ переключился на выборы в Госсовет Коми. Там у партии были реальные шансы получить если не большинство, то с десяток голосов.

Часть II. Пробуждение силыНовые лица

— Я — либерал, но иду на выборы в Госсовет Коми от КПРФ, — так представилась во время дебатов в сыктывкарском «Револьт-центре» общественница, руководитель организации «Особое детство» Юлия Посевкина.

Более 13 лет она защищает права семей, где воспитываются дети с инвалидностью, инспектирует психоневрологические интернаты и занимается благоустройством города. Но в политику пошла после протеста на Шиесе, который, по ее словам, показал жителям Коми, что никому нельзя доверять: ни депутатам, ни чиновникам, ни судам.

— Я никогда не хотела идти в депутаты, мне это было неинтересно, потому что я понимала: если я буду в парламенте одна, то изменить что-то будет сложно. Сейчас все люди, которые мне помогают, — это те, кто защищал Шиес. Еще десять лет, восемь лет, да даже четыре года назад этого не было, — сказала Посевкина.

Юлия Посевкина. Фото: Кирилл Шейн / 7х7ПРОДОЛЖЕНИЕ