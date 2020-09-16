 

Мнение: А народ-то у нас – не гомофобный!

16.09.2020, 4:50, Разное

Совершенно феерическая история – которая как бы трижды невозможна… но тем не менее случилась. Полный слом шаблонов и разрыв скреп! Я сам верю с трудом – однако против факта не попрешь. Главный герой – город Тамбов, самое сердце, можно сказать, Родины чудесной. На выборах в гордуму Тамбова 26 из 36 мест взяла партия “Родина”… Уже невозможно (раз!) Как оппозиционная и к тому ж абсолютно мертвая “партия” могла победить “Единую Россию” при 3-дневном голосовании?! (это единственный случай поражения ЕР на выборах 2020). Голоса ведь не считают, выборы – пустая формальность! Но нет – “Родина” победила.

Второе – “Родину” на приступ Гордумы славного города Тамбова вел… отсидевший мэр. Причем я ведь помню, ту дикую историю! ЖЖ веду давно, за политикой слежу – прекрасно помню, как этого мэра сажали – громкое было дело. Я сам на него ссылался тогда, говоря, что в России должность мэра становится постепенно “расстрельной” профессией (в самом деле, за все время постсовка в России посадили более 300 мэров!) Вопрос – как вообще мог отсидевший мэр возглавить партию? И не просто возглавить, но и победить?? Откуда у него ресурс? С какой стати за него и его людей стали голосовать тамбовчане – они что, решили вступить дважды в одну и ту же реку??

Но третий фактор – это вообще ахтунг в самом прямом смысле слова. Он кроет первые два, как бык овец. Дело в том, что тот самый бывший мэр – он ведь… как бы это сказать… Не просто “синий” (как, бывало, в России называют бывших зеков); он ведь в чем-то голубой…
Впрочем, дам слово блогеру Шулике, он хорошо все описал:

“Партия “Родина” в Тамбове взяла 26 мест из 36 в гордуме. И это главная сенсация ЕДГ.
Сейчас объясню, почему именно она, а не что-то другое.
Региональную “Родину” возглавляет бывший мэр Тамбова Максим Косенков. Довольно популярный политик, но с интересной историей.
В далеком 2009 году его приговорили к 9,5 годам лишения свободы за участие в похищении человека. Дело липовое, обычная история при противостоянии областной власти и популярного мэра. Необычна статья, но еще более необычна фабула обвинения – он держал приезжего с Украины в сексуальном рабстве. При этом сам Косенков может вот не прямо в суде говорил, но намекал, что рабства не было и у них в принципе роман и обычная однополая семья. И это все Тамбове!!! Отсидел Косенков шесть лет.
Теперь он триумфально вернулся в политику, несмотря на факт в биографии в виде однополой семьи. Причем, вернулся в политику от гомофобной “Родины”.
Это реально слом скреп! В Тамбове, от “Родины” обыграть “Единую Россию” и взять 26 из 36 мест, несмотря на то, что весь город знал про твою судимость, что не так важно, и однополые отношения, что просто на мелкие части ломает все скрепы…”

Как к этому отнестись? Я считаю, это просто прекрасно: в народе-то – никакой гомофобии! Мы гораздо ближе к Западу, чем считается в самом народе! Раньше подобные вещи про политических деятелей специально сочиняли – и это считалось самым тупым и пошлым “черным пиаром”, и нормальные пиарщики (я, например) подобными приемами очернения оппонентов просто брезговали. Однако прикол в том, что в Тамбове ничего не надо было сочинять, все было чистой правдой, известной всему городу… и ничего не сработало.

Ай да Косенков! И да – он любит Тамбов! А Тамбов – его! Можно ли считать такую любовь однополой?

Источник: Размышления вольного социолога



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