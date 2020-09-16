В США начались испытания истребителя нового поколения

16.09.2020, 4:42, Новости дня

Соединенные Штаты приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика следующего поколения, сообщил еженедельник Defense News.

Как отмечается в публикации, «почти все детали» о новом самолете будут оставаться засекреченными, поскольку речь идет о разработке в рамках целого семейства военной техники, включая космические и беспилотные летательные аппараты, а также компьютерные системы, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе, передает РИА «Новости».

«Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабную демонстрационную модель, и мы побили при этом рекорды, – сообщил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер в интервью Defense News.

«Мы готовы <…> построить летальный аппарат следующего поколения таким образом, которого никогда прежде не было», – подчеркнул Ропер.

Ропер отказался уточнить, сколько прототипов нового самолета уже поднималось в воздух, когда именно и где, какие компании американского военно-промышленного комплекса занимаются производством этой техники. Кроме того, он не стал пояснять, пилотируемой или беспилотной является новая система, для решения каких основных задач она создается, каковы ее основные летно-технические характеристики.

По утверждению Ропера, ВВС США фактически доказали, что в состоянии всего примерно через год после завершения аналитической части работы подготовить прототип истребителя нового поколения и начать его испытания.

В марте 2018 года стало известно о резком сокращении закупок истребителей пятого поколения F-35 для ВВС США. В апреле того же года Пентагон приостановил закупку F-35.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что бои в Сирии рикошетом ударили по новейшему американскому истребителю.