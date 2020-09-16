Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

16.09.2020, 4:42, Новости дня

Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку, сообщила канцелярия главы японского правительства.

В ближайшие часы парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра. Им должен стать новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Есихидэ Суга. После этого Суга объявит состав своего нового правительства, передает ТАСС.

Ожидается, что большинство ключевых постов останутся за министрами, входившими в состав последнего правительства Синдзо Абэ. В частности, сохранят свои портфели министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр финансов Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба, а также министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура. Переназначение получит и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма, который в правительстве отвечает за развитие экономических связей с Россией.

В то же время министр обороны Таро Коно покинет свой пост в ходе предстоящих перестановок, а его место займет Нобуо Киси – младший брат Синдзо Абэ, который ранее был заместителем министра иностранных дел. Коно должны были назначить министром по административным делам и коммуникациям, однако в конечном итоге было принято решение дать ему пост госминистра, ответственного за проведение реформ госслужбы.

Накануне генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга был избран лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), став фактическим преемником премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ранее Суга заявил о желании заключить мирный договор с Россией.

Напомним, 28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог достичь подписания мирного договора с Россией.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора между странами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как изменятся отношения РФ и Японии с уходом Абэ.