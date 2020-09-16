Лукашенко поручил договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов

16.09.2020, 4:34, Новости дня

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в Умань Черкасской области для празднования Нового года (Рош а-Шана). Об этом 15 сентября сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, пишет “Пул первого” на своей странице в Telegram.

“Президент Беларуси поручил правительству страны оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов”, – заявила Эйсмонт.

По ее словам, Беларусь готова обеспечить транспорт для доставки паломников к святыням и обратно, а также организовать обратный трансфер в аэропорт для отправления на родину.

“Процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло”, – добавила она.

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме.

15 сентября в Госпогранслужбе заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

“Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять хасидов на выезд в Украину, сообщила пресс-служба МИД Украины.