 

Марчук: Мы имеем дело с российской машиной. Ей в какой-то мере удалось приблизить Украину к прямым переговорам с ОРДЛО

16.09.2020, 4:34, Новости дня

России удалось приблизить Украину к прямым переговорам с боевиками с не подконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей. Об этом экс-премьер-министр, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил в интервью “Фактам”, комментируя обострение ситуации на Донбассе.

“Мы имеем дело с дьявольски сильной, циничной и очень опытной российской машиной, которая хорошо обеспечена технически и разведывательно. По моему мнению, ей в какой-то мере удалось на данном этапе приблизить Украину к тому, чтобы мы выходили на прямые переговоры с ОРДЛО. Почему Россия в этом заинтересована, мы знаем. Она все эти годы пытается доказать, что к войне на Донбассе непричастна. Почему [главарь боевиков “ДНР” Денис] Пушилин начал так себя вести? Наверное, ему велели: “Веди себя, как военачальник, и ставь ультиматумы, чтобы Украина начала реагировать именно на твои решения”. Ведь до этого он никогда не заявлял, что даст команду обстрелять позиции ВСУ”, – сказал Марчук. 

Пушилин 5 сентября угрожал обстрелом позиций украинских военных в районе населенного пункта Шумы. Украинская сторона 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе из-за угроз Пушилина.

ОБСЕ в сопровождении боевиков “ДНР” 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность об этом была достигнута 9 сентября на заседании ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Минобороны Украины заявило об отмене инспекции из-за того, что оккупанты не были готовы к “конструктивной и основанной на здравом смысле” позиции Украины по проведению инспекции. В этот же день боевики обстреляли из стрелкового оружия позиции Вооруженных сил Украины возле Шумов.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук 11 сентября выразил надежду, что инспекция укреплений под Шумами может пройти через несколько дней.

15 сентября в районе Шумов взорвалась граната, которая, вероятно, была установлена в виде растяжки; полковник и пресс-секретарь 503-го отдельного батальона морской пехоты получили ранения, сообщили в штабе ООС. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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