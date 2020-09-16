 

На сценариста “Телебачення Торонто” напали неизвестные из-за шутки о традиционных ценностях

16.09.2020, 4:34, Новости дня

На сценариста и соведущего украинского YouTube-шоу Егора Шатайло напали несколько десятков человек, повалили его на землю и залили лицо газом. Об этом сообщается на Facebook-странице шоу.

Инцидент случился 14 сентября, перед выступлением Шатайло на стендап-концерте в Киеве. Накануне он написал пост в Facebook с анонсом своего стендапа “об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер – шахты, и вкладывать бабки в инновации”.

После этого в комментарии к комику пришли представители “Традиции и Порядка”. Вскоре несколько десятков человек пришли на анонсированный стендап-концерт.

“Традиционно напали на него (распылили газ в лицо, заставили извиниться перед народом Украины, повыкрикивали что-то против ЛГБТ) и упорядоченно скрылись. А потом мужественно вернулись к Егору в комментарии под постом, чтобы позлорадствовать”, – говорится в сообщении.

Сам Шатайло сейчас в порядке, он отошел от стресса и выступил на концерте. 

Традиційно-відстале! На нашого сценариста та співведучого Єгора Шатайла напали кілька десятків людей, повалили його на…

Posted by Телебачення Торонто on Teisipäev, 15. September 2020

“Телебачення Торонто” – это украинский YouTube-канал, на котором выходят ироничные видео на актуальные события. Ведущими в нем выступают журналист Роман Винтонив в образе Майкла Щура, телеведущая и основательница “Дикого театра” Ярослава Кравченко, журналистка Александра Гонтарь и другие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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