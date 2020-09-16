Мнение: Вопросы руководству ЕС

16.09.2020, 4:30, Разное

Постпредство РФ в ЕС опубликовало список официальных вопросов к руководству ЕС от РФ по поводу "отравления" Навального.

В последние недели мы стали свидетелями стремительно растущей информационной кампании в ЕС – как в официальных кругах, так и в СМИ – по поводу инцидента, произошедшего с российским политическим активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа 2020 года. Не претендуя на роль экспертов в токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу. В свете предстоящих дебатов в Европейском парламенте мы призываем официальных лиц ЕС и членов Европарламента изучить ряд следующих вопросов.

· Будет ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Алексея Навального с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества военного класса группы «Новичок», подпадающего под запрет ОЗХО, в российском городе с полумиллионным населением а затем сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить его на лечение в Германию, где «Новичок» может быть идентифицирован?

· В чем причина того, что российские власти травят Алексея Навального с учетом того, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%, согласно недавнему опросу, проведенному в июле 2020 года независимым негосударственным общественным опросом и социологической исследовательской организацией Левада-Центр? ?

· Почему правительство Германии так неохотно предоставляет российским компетентным органам результаты токсикологического анализа, проведенного специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, или предает их гласности, если Берлин уверен, что г-н Навальный был отравлен? 27 августа 2020 года Генеральная прокуратура Российской Федерации направила властям Германии официальный запрос о правовой помощи. Однако Берлин не пожелал оперативно и конструктивно ответить на этот запрос, сначала затянувшись, чтобы позже заявить, что никаких доказательств не будет предоставлено из-за конфиденциальности и, в конечном итоге, объявления всего дела тайной?

· В то же время мы постоянно слышим о том, что Правительству России необходимо провести тщательное и прозрачное расследование попытки убийства г-на Навального. Утверждается, что все доказательства и свидетелей нужно искать «где-то в Сибири». Было ли совпадением, что в то же время некоторые из лиц, сопровождавших г-на Навального в его поездке в Сибирь, сразу же после инцидента сразу же после инцидента покинули Россию в Германию?

· Почему немецкие врачи из больницы Шарите избегают профессионального диалога с российскими коллегами, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, токсикологическом анализе и диагнозе г-на Навального? Федеральная медицинская палата Германии отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медицинского освидетельствования по делу Навального.

· Почему объявляется, что химическое вещество нервно-паралитического действия военного класса группы «Новичок» было разработано Советским Союзом, а затем и Россией, при этом игнорируется тот факт, что в течение ряда лет специалисты из западных стран и соответствующих центров НАТО разрабатывали химические вещества, связанные с в группу «Новичок»? Например, в США выдано более 150 патентов на боевое применение упомянутых химических веществ.

· Почему г-на Навального по прибытии в Берлин сопровождали в больницу Шарите полиция и агенты спецслужб? Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница была превращена в учреждение строгого режима задолго до «открытия» «Новичка»? Значит ли это, что Берлин знал то, о чем не знали ни Москва, ни Омск? Стоит отметить, что в Омской больнице было проведено более 60 биохимических анализов, ни одно из которых не показало никаких признаков отравления.

· Что стоит за историей о «бутылке с водой», якобы со следами яда? Ни камеры видеонаблюдения, ни фотографии не показывают, что г-н Навальный использовал его перед вылетом в аэропорту Томска. Если он использовался до этого или на борту самолета, летящего в Москву, как он попал в Берлин?

· Почему ни один токсиколог, гражданский или военный, и ни один врач Шарите не сделали квалифицированного заключения по делу (как это сделали российские врачи)?

Утверждения о том, что какие-либо доказательства могут быть переданы в Россию только с согласия пациента, несовместимы с многочисленными заявлениями политического уровня, сделанными в Германии, когда он все еще находился в коме.

https://russiaeu.ru/en/news/permanent-mission-russian-federation-european-union-comments-situation-alexey-navalny – цинк

Тоже мне шарада.

Задача всей кампании уже традиционно обвинить РФ и если получится, сорвать строительство "Северного Потока-2".

Текущее поведение Германии полностью идентично тому, что можно было наблюдать в историях с фейковыми химическими атаками в Думе и Хан-Шейхуне, а также в истории с "отравлением" Скрипалей.

Ну а касательно вопросов от постпредства, то их шаблонно проигнорируют (как это было более чем наглядно в случае с Сирией) или отделаются различными отговорками. Не в первый и не в последний раз.