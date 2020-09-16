 

Пожар на Утрише: несчастный случай или намеренный поджог?

16.09.2020, 3:55, Разное

Видеорепортаж «Новой».

В конце августа в заповеднике Большой Утриш в Краснодарском крае загорелись уникальные можжевеловые леса. Некоторые винят неосторожных «матрасников», краткосрочных туристов, другие — постоянных жителей Утриша. Однако намеренный поджог — тоже одна из возможных причин возгорания. Кто может обернуть этот пожар в свою пользу и зачем специально поджигать реликтовый лес? Почему волонтеры были вынуждены своими силами тушить тлеющие деревья по всей территории заповедника? Смотрите наш репортаж: в нем и ответы на эти вопросы, и потрясающие виды Утриша.

ТЯЖЕЛЫЙ ПЕПЕЛ

Полная текстовая версия репортажа с Утриша — читать

Источник: Новая газета



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