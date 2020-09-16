Российские военные спасли иностранного моряка в Финском заливе

16.09.2020, 3:45, Новости дня

Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали с иностранного гражданского судна в Финском заливе нуждавшегося в срочной медицинской помощи моряка, сообщил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

«Несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в Кронштадт, где передали бригаде скорой медицинской помощи», – приводит слова Мартова РИА «Новости».

Представитель Балтфлота уточнил, что матрос нидерландского корабля EEMSBORG получил тяжелые травмы при выполнении судовых работ.

После поступления информации оперштаб Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в кратчайшие сроки организовал спасательную операцию, к судну направили быстроходный патрульный катер «Раптор» со специалистами аварийно-спасательного отряда.

Напомним, в октябре 2018 года российские пограничники спасли с тонущего сухогруза в Керченском проливе семь украинских моряков.