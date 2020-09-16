Генеральный директор Take-Two усомнился в «светлом будущем» облачного гейминга

16.09.2020, 3:35, Новости дня

В одном из последних интервью для прессы генеральный директор компании Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что будущее облачных сервисов в игровой индустрии весьма сомнительно.

По словам специалиста, проблемой являются ограничения, связанные со скоростью передачи данных в сети Интернет. Облачные сервисы из-за этого требуют создания не слишком тяжеловесных игр.

В итоге возникает абсурдная ситуация, когда облачные сервисы пытаются использовать для привлечения новых геймеров. С другой стороны, расширение аудитории может состояться только при улучшении качества продуктов. Но как раз тут-то и появляются ограничения, считает Зельник. Кроме того, геймеры, пользующиеся облачными сервисами, чаще всего не покупают игровые консоли.