 

Чего боится Яна? – Личное мнение

16.09.2020, 3:30, Разное

«Морщинки я свои не скрываю , мои года -моё богатство , как розовые и красные гортензии из нашего чудесного сада», — так Яна Рудковская решила подписать свою фотографию, которую вы видите в коллаже слева.  


Фото: Соцсети

Во-первых, что у неё с губами? А, во-вторых, что — в голове?

Уже не в первый раз я наблюдаю у Рудковской эти странные, неестественно расхлябанные губы:

https://t.me/lenamiro/7024

Сдаётся мне, что по задумке Яны, в этих губах должен заключаться некий секспил. Я же смотрю на них и почему-то представляю казённый суп, текущий из этого рта. А рядом стоит санитарка и подтирает супчик и слюни полотенцем.

Ну, вот такие ассоциации возникают у меня при взгляде на эти несобранные, несуразные губы.

Ну, неумная женщина. Не-ум-на-я. Так бывает.  

Настолько неумная, что не понимает, как жалко и смешно выглядит её увлечение фотошопом, её попытка убежать от собственного возраста, спрятаться, забиться в угол, всех обмануть.  

Лично я не верю в то, что Рудковской — 45 лет. Может, и 45, но я в это не верю. Имею право.

 Мне попадались на жизненном пути женщины, которые молодятся, но Рудковская, как мне кажется, — это другой случай. Подозреваю, что она не просто старается выглядеть моложе с помощью различных ухищрений, но и чего-то очень сильно боится.

 Возникает вопрос: чего именно боится Яна?  

Предполагаю, Яна боится того, что наружу вылезет какая-то правда. Какая? Моя версия: правда о её реальном возрасте.  

Ну, не верю я, что Яне — 45 лет. Не ве-рю. Выглядит она гораздо старше.

А вы верите? На какой возраст выглядит Яна Рудковская?

Источник: Лена Миро



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