Аналитики: российский кредит поможет Лукашенко, но ненадолго

16.09.2020, 3:15, Новости дня

Кредит от России в размере 1,5 миллиарда долларов поддержит президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне массовых протестов, но ненадолго, считают аналитики.

Лукашенко, чьи силы безопасности арестовали тысячи демонстрантов, требующих его отставки, получил финансовую помощь от президента России Владимира Путина по итогам состоявшегося в понедельник саммита в Сочи.

Однако на практике в распоряжении Лукашенко окажется значительно меньше средств, чем заявлено в заголовках.

Как отмечает аналитик Московского центра Карнеги Артем Шрайбман, лишь небольшая часть средств действительно поступит в Минск, учитывая необходимость рефинансировать кредиты на 1 миллиард долларов, в том числе и полученные от России, и выплатить 300 миллионов долларов долга «Газпрому» до конца года.

Видный член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко считает, что на самом деле это «перекладывание денег из одного кармана России в другой карман России».

Ведущий экономист «Ренессанс Капитал» в Москве София Донец отмечает, что анонсированный кредит – это в основном не новые деньги, а рефинансирование существующей задолженности Беларуси перед Россией, часть которой подлежит погашению в следующем году.

По ее словам, почти половина всего внешнего государственного долга Беларуси приходится на Россию. В следующем году ей предстоит выплатить по внешнему долгу около 2,6 млрд долларов, большая часть из которых причитается России и Китаю.

Помимо политического кризиса Лукашенко сталкивается и с нарастающими экономическими проблемами.

По данным информагентства «БелТА», с января по август ВВП страны сократился на 1,3 процента. Только в августе центральный банк израсходовал 1,4 миллиарда долларов, или примерно шестую часть своих золотовалютных резервов, в борьбе за укрепление рубля.

Белорусские компании и банки также находятся в крайне уязвимом положении. Российское рейтинговое агентство AКРА заявило, что по состоянию на 1 июля их внешний долг составлял около 9 миллиардов долларов, и правительство может в конечном итоге взять на себя часть этого долга из-за ограниченных возможностей для изменения графика в условиях кризиса.

По оценке АКРА, долг Беларуси перед Россией на 1 апреля этого года составлял около 7,9 миллиарда долларов, или 12-13 процентов от ВВП.

Лукашенко в последние два десятилетия во многом полагался на финансовую поддержку России. По некоторым оценкам, за этот период он получил более 100 миллиардов долларов, преимущественно в виде субсидий на нефть и газ.

Он активно пользуется тем, что Беларусь нужна России как буфер от НАТО и как экспортный маршрут для нефти и газа. Кроме того, Путин не хочет, чтобы демонстранты свергли лидера еще одной соседней страны, как это случилось в Украине в 2014 году.

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что Путину приходится поддерживать Лукашенко, потому что в противном случае белорусский режим рухнет. По мнению Орешкина, в глазах Кремля это опасный пример, поскольку россияне могут увидеть, что можно сменить руководство с помощью массовых протестов.

По этой причине судьбы двух президентов связаны между собой, полагают аналитики.

Хотя Лукашенко хотел бы получить от Москвы больше денег, оба участника сочинских переговоров извлекли из этих переговоров кое-что важное, считает Рыгор Астапеня из лондонского аналитического центра Chatham House.

«Лукашенко спасен в плане экономики – по крайней мере, на какое-то время, – сказал он. – А Путин уверен, что влияние России в Беларуси усилится».