Команда Байдена наняла сотни юристов для избирательных баталий

16.09.2020, 3:15, Новости дня

Кампания кандидата от демократов всерьез готовится к битве – как словесной, во время личной встречи с республиканским кандидатом перед телекамерами, так и за каждый бюллетень – сразу несколько штатов заявили о проблемах с проведением голосования – как по почте, так и на избирательных участках. Программа «Настоящее время» разобралась, сколько юристов наняли демократы, кто вошел в команду и какие задачи перед ними ставит штаб Байдена.

Кто все эти люди?

Главным игроком команды юристов стала давняя соратница президента Барака Обамы, Дана Ремус – она работала в юридическом отделе его администрации, затем в его фонде. Ей немногим более 40, она доктор права, выпускница лучших университетов страны, Гарварда и Йеля.

Кроме нее, к команде Байдена присоединился Эрик Холдер, бывший генеральный прокурор, будет контролировать связи кампании и независимых юридических компаний, работающих на штаб демократов. А также двое других бывших высокопоставленных сотрудников минюста – Дональд Верилли и Уолтер Деллинджер, занимавших в свое время вторые должности в руководстве ведомством.

Штаб объявил о желании нанять пару сотен юристов еще в июле этого года – в итоге на работу взяли более 600 специалистов в области права.

Заявленные цели – борьба с давлением на избирателей, разъяснительная работа о процессе голосования, которому уделят особое внимание и в силу пандемии, и в силу риска иностранного вмешательства. Директор по коммуникациям штаба Байдена, Камау Маршалл пообещал в своем Твиттере: избирателям в латино- и афроамериканских общинах окажут удвоенное внимание, назвав его «агрессивным».

«Штаб Байдена-Харрис совершает агрессивную попытку достучаться до чернокожих избирателей, которые хотят сказать, что они ожидают большего от Белого дома», – говорится в его твите.

Какие штаты демократы считают проблемными?

Особое внимание демократы хотят уделить нескольким штатам – Северной Каролине, жителям которой президент рекомендовал попробовать избирательную систему на прочность и проголосовать как по почте, так и лично. В свою очередь, эксперты, занимающиеся вопросами волеизъявления, отмечают: для голосования по почте нужно заниматься серьезной разъяснительной работой – законы существенно отличаются в разных штатах.

В Северной Каролине уже в пятницу зарегистрированным избирателям отправят 600 тысяч бюллетеней. В ходе досрочного голосования в штате 10 000 избирателей уже отправили свои бюллетени и у двухсот возникли проблемы, связанные с несовпадающими подписями. Стоит отметить: подавляющее большинство избирателей, чьи бюллетени признаны недействительными – афроамериканцы.

Опыт Висконсина продемонстрировал – каждый 50-й бюллетень на первичных выборах был признан недействительным. На президентских, по мнению аналитиков, этот результат, может оказаться гораздо куда выше.

По данным исследования Университета Флориды уровень признания бюллетеней недействительными, выше среди афро- и латиноамериканцев, а также избирателей, впервые принимающих участие в голосовании. В то время, как более опытные избиратели демонстрируют лучшее знание законодательства и готовы отстаивать свои права.

Жителям Огайо придется платить за голосование по почте из собственного кармана: Контрольный совет штата, состоящий по большей части из республиканцев, проголосовал против того, чтобы потратить на голосование по почте 3 миллиона долларов из бюджета штата. Незадолго до встречи Контрольного совета, госсекретарь Огайо, Фрэнк Лароуз похвастался в Твиттере:

«Огайо – национальный лидер в досрочном голосовании и в голосовании по почте, мы лидеры в гонке за то, чтобы у каждого жителя нашего штата была возможность принять участие в голосовании. Первые четыре недели голосования сделали Огайо национальным лидером. Даже Институт Брукингса, непартийный аналитический центр, похвалил нашу работу. Голосовать в Огайо просто, и каждый должен этим воспользоваться!»

Чего опасаются демократы?

Многие наблюдатели, занимающиеся вопросом выборов, еще с самого начала пандемии предупреждали о том, что результатов голосования вряд ли стоит ожидать ночью или утром следующего после выборов дня: наиболее вероятный сценарий – подсчет может затянуться на несколько недель, а то и месяцев. Причина: голосование по почте, которым решили воспользоваться почти половина американцев, неготовность к такому массовому использованию системы со стороны государства, а также нововведения в законодательстве некоторых отдельных штатов. Так, бумажные бюллетени в качестве вещественного доказательства в случае пересчета голосов должны использовать, а затем хранить и, возможно, просматривать вручную, правительства 22 американских штатов и округа Колумбия.

По мнению аналитиков Университета штата Калифорния, самыми проблемными с точки зрения регистрации для голосования по почте являются 2 штата – Аризона и Оклахома. На втором месте по уровню сложности оказались штаты Кентукки, Южная Дакота, Техас, Монтана, Теннесси, Индиана и Джорджия, Миссисипи, а также Висконсин, Массачусетс, Нью-Джерси и Нью-Хемпшир.

Штаты, в которых большинство избирателей собираются проголосовать лично: Луизиана, Индиана, Южная Каролина, Техас, Миссисипи и Теннесси. Для голосования по почте там нужна более веская причина, чем страх заразиться COVID-19.

Примечательно, что в этих штатах, а таже в Нью-Джерси, аналитики отмечают особую уязвимость машин для голосования в отношении иностранного вмешательства.

Майкл МакДональд, профессор университета Флориды, отмечает: «Некоторые штаты подсчитают голоса быстро, другие будут считать дольше. Есть множество законов, которые регулируют этот процесс внутри штата, и нам остается только ждать».