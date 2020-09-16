В Хмельницком Tesla столкнулась с автобусом. Восемь человек пострадали
16.09.2020, 2:35, Новости дня
Около 17.00 на автодороге Н-03 Житомир – Черновцы на въезде в Хмельницкий произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало восемь человек. Об этом сообщило “Depo.Хмельницкий” со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Хмельницкой области Роксолану Вавринюк.
Столкнулись автомобиль Tesla и автобус ПАЗ. В результате аварии были госпитализированы водитель Tesla и семь пассажиров автобуса.
По информации “Depo.Хмельницкий”, на месте аварии работали пять патрулей полиции, две пожарные машины и три кареты скорой помощи.
О состоянии здоровья пострадавших пока нет информации, пишет местный сайт Уe.ua.
“В полиции обещают подробную информацию предоставить позже. По некоторым данным, автобус ПАЗ перевозил пассажиров по маршруту Хмельницкий – Карповцы”, – отметил сайт.
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