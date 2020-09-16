 

Все члены правительства Ирландии самоизолируются из-за подозрения на COVID-19 у министра здравоохранения

16.09.2020, 2:35, Новости дня

В Ирландии премьер-министр и все министры уходят на самоизоляцию из-за подозрения инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 министра здравоохранения Стефена Доннели. Об этом 15 сентября сообщает Irish Times.

Донелли сообщил, что сдал тест на наличие COVID-19, однако результат пока неизвестен.

Министр присутствовал на общем заседании правительства, поэтому в качестве меры всех членов правительства попросили самоизолироваться.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в Ирландии на 15 сентября выявлено 31 549 случаев инфицирования коронавирусом, 1787 человек умерли.

Все члены правительства Ирландии самоизолируются из-за подозрения на COVID-19 у министра здравоохранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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