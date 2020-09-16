 

В России суд запретил прокат четырех фильмов проекта “Дау”

16.09.2020, 2:35, Новости дня

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании “Феномен филмз”, требовавшей признать незаконным отказ министерства культуры РФ выдать прокатные удостоверения фильмам проекта “Дау” режиссера Ильи Хржановского. Об этом сообщила “Медуза”.

Иск к министерству был подан в феврале 2020 года.

По информации “Медузы”, в ноябре 2019 года минкультуры не разрешило запустить в прокат в России четыре фильма проекта “Дау” – “Наташа”, “Новый человек”, “Нора Сын”, “Саша Валера”.

“Ведомство сослалось на то, что в этих картинах присутствуют материалы, пропагандирующие порнографию. Для остальных шести эпизодов проекта прокатные удостоверения были выданы. Режиссер обращался с открытым письмом к руководству минкульта, но в ведомстве не нашли обоснований для пересмотра своего решения, предложив Хржановскому обратиться в суд”, – пишет издание.

“Феномен филмз” собирается оспорить решение суда, сообщил “Коммерсантъ”.

“Арбитражный суд Москвы озвучил только резолютивную часть решения, мотивировочную он обещал озвучить позднее. Поэтому причины отказа нам неизвестны”, – сказала представитель проекта Дарья Виолина.

По ее информации, суд отказал в проведении экспертизы фильмов.

Проект “Дау” включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания “ГОРДОН”, журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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