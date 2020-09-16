 

Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности, если он мирно уйдет с должности

16.09.2020, 2:35, Новости дня

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская 15 сентября в интервью LB.ua сообщила, что если действующий белорусский президент Александр Лукашенко уйдет из власти мирно, он получит гарантии личной безопасности.

Она отметила, что в этом вопросе будет учтено мнение всех белорусов.

“Это все подлежит обсуждению. Если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей”, – добавила Тихановская.

На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Тихановская ответила: “Да”.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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