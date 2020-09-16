Мнение: О европейских оплеухах Путину лично

16.09.2020, 2:05, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Незавидной выдаётся политическая осень нынешнего российского президента Владимира Путина. Только знай, огребай от разных европейских партнёров, и больших, и маленьких. Сошёл, видимо, тефлон с президентского лика. И теперь, наоборот, всяко лыко – в строку.

Увесистая дипломатическая плюха прилетела от немцев.

Глава германской дипломатии Хайко Маас отказался от запланированной встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на фоне скандальных обвинений России в отравлении оппозиционного политика Алексея navalny Навального неустановленным боевым ОВ из группы «Новичка». В итоге руководитель отечественного внешнеполитического ведомства вынужденно отменил свой визит в Берлин, согласованный ещё год назад. На языке дипломатов такой жест со стороны ФРГ равносилен выражению крайнего неуважения к партнёру.

Ещё одну дипломатическую затрещину нынешнему хозяину Кремля отвесил Евросоюз. Верховный представитель #ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель анонсировал создание «режима санкций Навального» против российских чиновников и государственных деятелей, заподозренных в нарушении прав человека и гуманитарного права. Демонстративное присвоение имени российского оппозиционера будущему европейскому закону о санкциях звучит как неприкрытый вызов тому, кто даже слово Навальный отказывается произносить. Не говоря уже о том, что в ходе обсуждения возможных сакнкционных мер было высказано откровенно пренебрежительное отношение ко всем заявлениям Москвы касательно инцидента с отравлением. По сути, кое-кого недвусмысленно назвали лжецом.

Ну и наконец, пощёчина тоже показательная и ещё более личная. Не успел Владимир #Путин лично и громко поздравить своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и пожелать ему всего самого доброго, успехов на новой каденции, как #Евросоюз высказался ещё более громко. Президентские выборы в Беларуси 9 августа сопровождались мошенничеством, а сама «победа» действующего главы государства сфальсифицирована, заявил всё тот же Жозеп Боррель. «Мы не признаём Александра #Лукашенко законным президентом Белоруссии», – подчеркнул он.

И это не просто дипломатический шлепок по щеке тому, кто легитимность белорусского диктатора признал, но и новый удар по имиджу Кремля, и так уже запятнанному. А, главное, и ответить-то нечем, остаётся лишь утереться.

Интересно, сколько ещё таких унизительных щелчков по носу придётся вынести тому, кого журнал Time некогда признавал самым влиятельным политиком мира?