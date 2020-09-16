Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Черным морем
16.09.2020, 1:50, Новости дня
Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа перехватил над нейтральными водами Черного моря два самолета-разведчика RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).
По данным центра, во вторник российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе России. Для их опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят Су-27, передает ТАСС.
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании», – сказали в НЦУО, уточнив, что иностранные самолеты не нарушили государственную границу России.
После разворота американского и британского самолетов от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – отметили в НЦУО.
Ранее во вторник российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями.
Напомним, в понедельник российские истребители перехватили три американских самолета над Черным морем.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет