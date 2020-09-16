 

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Черным морем

16.09.2020, 1:50, Новости дня

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа перехватил над нейтральными водами Черного моря два самолета-разведчика RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

По данным центра, во вторник российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе России. Для их опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят Су-27, передает ТАСС.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании», – сказали в НЦУО, уточнив, что иностранные самолеты не нарушили государственную границу России.

После разворота американского и британского самолетов от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – отметили в НЦУО.

Ранее во вторник российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями.

Напомним, в понедельник российские истребители перехватили три американских самолета над Черным морем.



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