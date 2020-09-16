 

Microsoft запускает собственный игровой облачный сервис

16.09.2020, 1:40, Новости дня

Американский производитель Microsoft продолжает сражаться с японской компании Sony на рынке видеоигр. Конкуренция усиливается, отмечают эксперты.

Последняя новость: основанная Биллом Гейтсвом компания решила запустить собственный облачный сервис для геймеров. Тем из них, кто оформил подписку на Xbox Game Pass Ultimate, использование облака обойдется в 14 долларов 99 центов в месяц.

За эту небольшую сумму пользователи смогут поиграть в 150 современных видеоигр, хранящихся в облаке Microsoft. При этом покупка игровой консоли вовсе не обязательна. Как поясняет разработчик, игры прекрасно запускаются на любых устройствах с операционной системой Android. На первых порах новый сервис будет работать только в США, 19 европейских странах и еще двух государствах.



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