Компания LG официально представила новый смартфон Wing с двумя экранами

16.09.2020, 1:40, Новости дня

Компания LG провела официальную презентацию новой модели смартфона Wing. Ранее СМИ сообщали, что данное устройство оснащено сразу двумя экранами, один из которых можно поворачивать.

Главный дисплей размером 6,8 дюйма по диагонали. Речь идет о P-OLED-экране, обеспечивающем высокое качество изображения. Дополнительный поворотный экран поменьше. Его диагональ – всего 3,9 дюйма.

В устройстве установлен процессор Snapdragon 765G. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, основная может предоставляться в двух вариантах – 128 или 256 Гб. В гаджете использован аккумулятор емкостью 4000 мАч. Есть тройная видеокамера, главный модуль которой дает возможность делать съемку с разрешением 64 Мп. Рекомендованная стоимость LG Wing на территории ЕС – 1100 евро.