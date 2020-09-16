Помпео: США продолжат защищать свои национальные интересы по всему миру

16.09.2020, 1:20, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая во вторник, 15 сентября, в вашингтонском аналитическом центре «Атлантический Совет» в режиме онлайн, заявил, что США намерены защищать свои национальные интересы по всему миру, в том числе – от исходящих угроз со стороны Китая и России.

Майк Помпео также подтвердил наличие поддержки со стороны Вашингтона «Инициативе трех морей», целью которой является развитие инфраструктуры и энергетических соединений среди стран Центральной и Восточной Европы. Ранее США заявляли о направлении в инвестиционный фонд инициативы до 1 мрлд долларов.

«Мы приложили реальные дипломатические усилия к тому, чтобы соединить эти страны по оси Север-Юг. И в свете того, что мы наблюдаем сегодня в Беларуси, это становится еще более важным», – сказал Майк Помпео. Он также отметил, что США оказывают поддержку безопасности стран Центральной и Восточной Европы и посредством развернутых в регионе ротационных сил Североатлантического альянса.

«Инициатива трех морей» представляет собой политическую и экономическую платформу между 12 странами, расположенными на берегах Балтийского, Адриатического и Черного морей, и направлена на развитие региональных проектов в области инфраструктуры, энергетики и цифрового взаимодействия.

Инициатива включает более 50 различных проектов и одной из ее целей является создание в регионе энергетического и инфраструктурного коридора «север-юг» в противовес инфраструктуре, которая со времен Советского Союза идет с востока на запад. Таким образом, «Инициатива трех морей» должна снизить зависимость региональных стран от энергетической и экономической зависимости от России.

Госсекретарь США также отметил, что другой угрозой для европейских стран, в том числе участвующих в «Инициативе трех морей», является Китай. Последний активно инвестирует во многие страны мира, включая крупные инфраструктурные проекты, усиливая свой политическое и экономическое влияние. Китайская компания Huawei также разрабатывает телекоммуникационные технологии «пятого поколения» 5G, что, по мнению администрации США, представляет собой угрозу для национальной безопасности других стран, так как Huawei может скрытно собирать информацию для китайского правительства.

«Мы, безусловно, работаем в рамках “Инициативы трех морей”, чтобы признать угрозу, которую Коммунистическая партия Китая может представлять для стран, расположенных вокруг трех морей. Мы сделали то же самое в НАТО, – отметил Майк Помпео. –Мы попросили НАТО пересмотреть свою стратегию, чтобы убедиться, что они включают угрозу, которую Коммунистическая партия Китая представляет для стран НАТО – будь то киберугрозы, угрозы из космоса или коммуникационные угрозы телекоммуникационной инфраструктуре, которые могут лишить НАТО оперативных возможностей во время конфликта. Так что, безусловно, предпринимаются усилия, чтобы убедиться в том, что мы осознаем угрозы, которые исходят не только со стороны Коммунистической партии Китая, но и, конечно, от исторически враждебных отношений НАТО с Россией».

Западные компании, среди которых Ericsson и Nokia, смогут вскоре составить конкуренцию Huawei, предложив 5G по сопоставимой цене, выразил уверенность госсекретарь США. При этом он подчеркнул, что Коммунистическая партия Китая субсидирует китайские компании, которые разрабатывают свои продукты путем краж западной интеллектуальной собственности, а затем предлагает тем же западным странам технологии дешевле, чем могут это сделать частные западные компании. «Я думаю, мир осознает, что это неправильный путь. И вы увидите, что западные технологии, которые поддаются проверке, заслуживают доверия и прозрачны, начнут доминировать на рынках телекоммуникаций», – сказал Помпео.

Осознание исходящих угроз со стороны Китая и изменение политики по отношению к Пекину, в том числе среди союзников США, стала одним из приоритетов внешней политики администрации президента Трампа, подчеркнул госсекретарь США. Он добавил, что агрессивная и экспансионистская политика Китая исходит, в частности, из убеждения, что США находятся в упадке, что «в корне неверно».

«Мы не являемся находящейся в упадке страной. Коммунистическая партия Китая впервые видит, что Америка собирается постоять за себя и будет отвечать справедливо и взаимно», – сказал Майк Помпео.

«Мы собираемся защищать американские интересы повсеместно», – добавил он.

Другими приоритетными направлениями внешней политики нынешней администрации США, которые фундаментально отличаются от предыдущей администрации, является Ближний Восток и Афганистан. На Ближнем Востоке администрация президента Трампа считает Иран главной дестабилизирующей силой, а также следует реализации «Плана США по ближневосточному урегулированию», который предусматривает взаимное признание Израиля и палестинской государственности.

«Мы изложили концепцию видения мира, в котором есть еще один элемент – глубокое признание того, что главной дестабилизирующей силой на Ближнем Востоке является не конфликт между Израилем и палестинцами. Скорее, ею является угроза, исходящая от экстерриториальных амбиций клерикального режима в Иране. Так что мы в корне изменили то, что делала предыдущая администрация. И мы определили Иран как стратегическую угрозу для Соединенных Штатов Америки», – отметил госсекретарь США.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 15 сентября, провел в Белом доме церемонию подписания документа о нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими государствами – Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

В отношении Афганистана администрация президента Трампа придерживается политики поэтапного вывода американских войск. Одним из условий этого является диалог «Талибана» с правительством Афганистана и разрыв с террористическими группировками, такими как «Аль-Кайда». Госсекретарь США Майк Помпео заявил во время мероприятия в «Атлантическом Совете», что сегодня в Афганистане осталось менее 200 членов «Аль-Кайды».

Политика администрации Трампа также направлена на вывод американских войск из Ирака, отметил госсекретарь США.