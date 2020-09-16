Сотрудников «Белсата» оштрафовали и отпустили из СИЗО в Минске

16.09.2020, 1:20, Новости дня

В Минске двух журналистов телеканала "Белсат", задержанных во время "Марша женщин" 12 сентября, оштрафовали на 1350 белорусских рублей каждого. Это примерно 520 долларов.

Екатерину Андрееву и Максима Калитовского суд Октябрьского района города признал виновными по статье о нарушении закона о СМИ. Кроме того, журналистам вменили статью о неповиновении милиции. Дело по второй статье суд отправил на доработку.

В Белорусской ассоциации журналистов отметили, что Андрееву и Калитовского уже отпустили из СИЗО на Окрестина, где они провели три дня. Это уже не первый случай задержания сотрудников "Белсата" на протестах в Беларуси после президентских выборов 9 августа.

Ранее во вторник суды рассмотрели административные дела еще ряда журналистов, задержанных при освещении акций против Александра Лукашенко. Дело сотрудника Радио Свобода Влада Гридина, на которого составили протокол по статье о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, отправили на доработку.