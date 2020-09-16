 

Тренировка мозга помогает перенести укачивание в машине

16.09.2020, 1:10, Разное


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Решение зрительно-пространственных задач помогло участниками исследования лучше перенести укачивание. Об этом ученые из Уорикского университета рассказали в Applied Ergonomics.

Кинетоз, синдром укачивания или просто укачивание – состояние знакомое почти каждому. С ним можно столкнуться во многих видах транспорта и даже в виртуальной реальности. Есть предположение, что с появлением беспилотных автомобилей проблема укачивания может стать еще более распространенной. Но, помимо нескольких лекарств, арсенал борьбы с кинетозом очень узок.

В новом исследовании участвовали 42 человека. В первом этапе исследования все они прошли через виртуальную поездку на автомобиле в роле пассажира. Считается, что у пассажира риск укачивания гораздо выше, чем у водителя. В эксперименте использовалась симуляция беспилотной машины. После эксперимента участники оценили степень укачивания, которое они ощутили.

Далее участников разделили на две группы. Одной группе дали отдохнуть две недели, а испытуемые из второй группы каждый день занимались зрительно-пространственными тренировками. Последние заключались в решении на бумаге задач, которые связаны с пространственным соотношением объектов. Примером такой задачи может быть опознавание предметов с различных ракурсов.

Через две недели тест с виртуальной поездкой повторили. В контрольной, отдыхавшей, группе участников укачивало примерно так же сильно, как и в первый раз. Но те, кто «упражнял мозг» чувствовали себя лучше: они сообщали об облегчении укачивания в среднем на 51% при симуляции и на 58% в реальной жизни.

Механизм действия «тренировки мозга» точно не известен. Ученые предполагают, что зрительно-пространственная тренировка помогает организму разрешить конфликт между тем как движение воспринимается глазами и ощущается органом равновесия.



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